Gemist? Twee nieuwe verdachten Mallorca-zaak en beleid gezinshereniging asielkinderen aangepast

Twee nieuwe verdachten opgepakt voor uitgaansgeweld Mallorca

De politie heeft vanochtend twee 18-jarige mannen uit Hilversum aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het uitgaansgeweld op Mallorca op 14 juli. Beiden worden verdacht van poging tot doodslag en openlijk geweld in een horecagelegenheid. Het OM verdenkt ze daarnaast van het plegen van openlijk geweld later op de avond op de boulevard in El Arenal. Als gevolg van het geweld kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven en raakten diverse anderen gewond. Het OM verdenkt de nieuwe verdachten niet van poging tot doodslag op Heuvelman. Lees het hele artikel hier.



Broekers-Knol draait beleid gezinshereniging asielkinderen terug

Het kabinet past het beleid rond de gezinshereniging van alleenstaande minderjarige asielzoekers aan. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) dinsdag aan de Tweede Kamer, die om opheldering over de zaak had gevraagd. NRC meldde gisteren dat de regels rond gezinshereniging eind vorig jaar waren gewijzigd zonder dat de Kamer daarvan op de hoogte was gesteld. Het kwam er volgens de krant op neer dat asielkinderen niet meer automatisch recht zouden hebben op gezinshereniging als ze in Nederland worden opgevangen door een (ver) familielid. Hun ouders of andere gezinsleden hadden dan niet meer automatisch recht om ook naar Nederland te komen. Dit zou ouders moeten ontmoedigen hun kinderen vooruit te sturen, om op die manier aanspraak te maken op asiel. Het beleid werd veranderd ondanks kritiek van juristen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die twijfelen of het juridisch wel door de beugel kan. Ook werd de Tweede Kamer niet geïnformeerd. Uit onderzoek blijkt nu dat het om 207 gevallen gaat. Meer over het aangepaste beleid lees je hier.



Volledig scherm Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid (VVD). © ANP

Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek naar beveiligingssituatie Peter R. de Vries

Demissionair minister Ferd Grapperhaus heeft op verzoek van nabestaanden en nauw betrokkenen besloten om het onderzoek naar de beveiligingssituatie rond Peter R. de Vries over te dragen aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Ook gaat de OVV kijken of het OM steken heeft laten vallen rond de beveiliging van de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum. Peter R. de Vries trad het laatste jaar op als vertrouwenspersoon van Nabil B., die kroongetuige is in het Marengo-proces tegen de bende van Ridouan Taghi. Een week nadat Nabil B. in maart 2018 werd gepresenteerd als kroongetuige werd zijn broer Reduan vermoord. Het OM had eerder al aangegeven de risico’s niet goed te hebben ingeschat. In september 2019 werd Nederland opnieuw opgeschrikt, toen Nabils advocaat Derk Wiersum werd vermoord. Algemeen wordt aangenomen dat de drie moorden te relateren zijn aan het Marengo-proces. Het hele artikel lees je hier.



In totaal nu ongeveer 12,5 miljoen mensen minstens één keer gevaccineerd

Zo’n 10 miljoen mensen hebben de tweede prik tegen het coronavirus gekregen. Volgens het RIVM heeft bijna 85 procent van alle volwassenen in elk geval één prik gekregen en is iets meer dan 75 procent volledig gevaccineerd. Van de mensen die tussen 1931 en 1960 zijn geboren, is meer dan 90 procent gevaccineerd. In de groep die tussen 1961 en 1975 ter wereld kwam, zijn vier op de vijf mensen ingeënt. Bij de 12- tot en met 17-jarigen is ongeveer de helft gevaccineerd en is bijna een kwart klaar met de prikken. Vooral onder ouderen zijn er nauwelijks nog mensen die zich laten vaccineren. Vorige week hebben 88 mensen van 91 jaar of ouder een prik gekregen en bijna 600 tachtigers. Het aantal prikken daalt al een tijdje. Iedereen van 12 jaar en ouder is uitgenodigd en heeft dus de kans gehad een prikafspraak te maken. Vanwege de daling sluiten de GGD’s vaccinatielocaties.



Coronacijfers

Sinds gisterochtend zijn 2504 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is de vijfde keer in zes dagen dat er ongeveer 2500 positieve tests in een etmaal waren. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is weer licht toegenomen. In totaal zijn nu 691 patiënten met Covid-19 opgenomen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het LCPS. Op de ic's liggen nu 230 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus, 6 meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 461 coronapatiënten verzorgd, een stijging van 7 ten opzichte van maandag. Blijf op de hoogte van het laatste coronanieuws via ons liveblog.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: