Gemist? Tweede verdachte Mallorca-zaak en hockeysters pakken vierde olympische titel

De politie heeft gisteravond een tweede verdachte aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca: een 18-jarige man uit Hilversum. En de hockeysters van Oranje hebben Argentinië in de finale met 3-1 verslagen. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van vrijdag 6 augustus.

Tweede verdachte (18) opgepakt in zaak-Mallorca. De eerder opgepakte Sanil B. nu ook verdacht van doodslag Carlo (27)

De politie heeft gisteravond een tweede verdachte aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. Het gaat om een 18-jarige man uit Hilversum. Hij en de al eerder opgepakte Sanil B. (19) worden onder meer verdacht van doodslag op de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. De verdenking tegen Sanil B. is daarmee vandaag uitgebreid. Volgens het Openbaar Ministerie is dat gebeurd op basis van verklaringen van getuigen in combinatie met de beelden die al beschikbaar waren. Het hele artikel lees je hier.

Hockeysters heersen ook in finale en pakken vierde olympische titel

De hockeysters van Oranje hebben een periode van vijf jaar absolute dominantie bekroond met goud in Tokio. In de finale werd Argentinië met 3-1 verslagen. Nederland kwam op 1-0 door de uitblinkende Margot van Geffen, die een strafcorner van Frederique Matla verlengde. Van Maasakker, bezig aan haar laatste wedstrijd als tophockeyster, zorgde vanuit de strafcorner in een paar minuten tijd voor 2-0 en 3-0. In de laatste minuut voor rust maakte Agustina Gorzelany er wel 3-1 van, maar dat veranderde verder niet veel aan de verhoudingen. Meer over de overwinning van de Oranje-hockeysters lees je hier.

Hoe de dure salarishuishouding van Barça clubicoon Messi wegjaagt uit Camp Nou

FC Barcelona maakte gisteravond in een communiqué bekend dat Lionel Messi na 21 jaar definitief de club zal verlaten. Beide partijen hadden wel een akkoord, maar de strenge regels van de Spaanse Liga verhinderden vooralsnog een nieuw contract. Het lange huwelijk kende precies een jaar geleden even een crisis. Lionel Messi wilde plots weg bij FC Barcelona, voelde zich niet meer geliefd door het toenmalige bestuur. Maar een megacontract van 555 miljoen euro in ruim vier jaar stond hem niet toe zomaar op te stappen. Hij bleef, kreeg onder trainer Ronald Koeman weer plezier in het spel, scoorde er opnieuw op los, en had al besloten zijn carrière te beëindigen bij de club waar hij als 13-jarige al terechtkwam. Maar nadat voorzitter Joan Laporta de laatste weken had verkondigd dat niemand zich zorgen hoefde te maken over een nieuw contract met de beste voetballer van de wereld van de laatste vijftien jaar, viel ineens de bom. Hoe kon dit gebeuren? Het hele artikel lees je hier.

Meer zwangeren met corona in het ziekenhuis: ‘Jonge, slanke, witte vrouwen zonder vaccinatie’

De deltavariant van het coronavirus lijkt gevaarlijker voor zwangere vrouwen. Afgelopen weken zijn meer zwangere vrouwen met corona in het ziekenhuis opgenomen. „Deze vrouwen zijn niet gevaccineerd en hebben geen onderliggend lijden. Toch worden ze heel ziek’’, zegt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp (UMC Utrecht). ,,In het ergste geval wordt hun baby zelfs eerder gehaald, terwijl de moeder aan de beademing op de ic ligt.” Afgelopen week lagen in het UMC Utrecht vier zwangere vrouwen met corona. Een actueel landelijk overzicht is er niet, maar ook in andere Nederlandse ziekenhuizen zijn volgens Bloemenkamp afgelopen weken meer zwangere vrouwen met corona opgenomen, van wie een aantal op de ic. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2951 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is lager dan de vorige vrijdagen. Daardoor daalt het gemiddelde aantal positieve tests verder. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen vrijdag 679 coronapatiënten. Op de ic’s liggen nu 206 mensen met ernstige Covid-19. Dat is een stijging met zeven ten opzichte van donderdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten met één af, tot 473.

