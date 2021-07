Gemist? Uitvaart Peter R. de Vries en twee leden van Team NL positief getest in Tokio

Coronacijfers

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 6301 positieve coronatesten geregistreerd. Het zevendaags gemiddelde is nu afgenomen tot 8781 gevallen per dag. Er liggen in totaal 436 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in het ziekenhuis. Het afgelopen etmaal werden elf nieuwe patiënten opgenomen op de ic's, daar liggen nu in totaal 107 patiënten. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.