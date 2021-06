Gemist? Van Agt verlaat het CDA en bijna 800 meldingen over stormschade

Oud-premier Dries van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. In een verklaring schrijft Van Agt dat hij de ‘onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk’ niet langer kan verdragen. En tot en met zondag zijn er bijna achthonderd meldingen binnengekomen over schade door de storm en zware regenbuien van afgelopen weekend. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van maandag 21 juni.

Rutte geprikkeld in formatie: ‘Regie is een fopspeenwoord, je zuigt erop en er komt geen smaak uit’

VVD-leider Mark Rutte maakt geen enkele beweging in de formatie. ,,Onze positie is niet veranderd’’, zegt hij na een gesprek bij informateur Mariëtte Hamer. Zij had Rutte en andere partijleiders het afgelopen weekend de tijd gegeven om tot een doorbraak te komen.

Meerdere partijen vinden dat Rutte de regie moet nemen, nu de formatie in een impasse zit. ,,Dat is prachtig, maar volgens mij nemen we allemaal de regie’’, zegt hij. ,,Dat zijn allemaal van die lege hulzen joh, die woorden. Het zijn fopspeenwoorden, je zuigt erop en er komt geen smaak uit. De VVD heeft 22 procent van de stemmen gekregen. Volgens mij is het vooral belangrijk dat we proberen zo snel mogelijk tot vier partijen te komen die een meerderheid vormen.’’ Het hele artikel lees je hier.

Honderden anderen stierven doordat ic’s vol lagen met coronapatiënten

Duizenden mensen die iets anders onder de leden hadden dan corona, waren tijdens de pandemie slechter af dan de jaren ervoor. Zo stierven honderden mensen meer na ongevallen, doordat zij niet werden opgenomen op de ic. Van de nierpatiënten die dialyseren overleden er 15 procent meer.

Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van corona op de zorg dat is uitgevoerd door de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) die beschikken over de gegevens van meer dan 10 miljoen patiënten in Nederland. In samenwerking met wetenschappelijke verenigingen is voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zorg in 2020. Het hele artikel lees je hier.

Nederland sluit verdragen met Emiraten

Zware criminelen uit Nederland kunnen zich niet langer verschuilen in het emiraat Dubai. Nederland sluit twee verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daarmee wordt het voortaan mogelijk om verdachten aan Nederland uit te leveren. Lees het hele artikel hier.

900.000 twintigers en dertigers wonen bij ouders: ‘Bij vlagen word ik moedeloos’

Een recordaantal twintigers en dertigers wil het ouderlijk huis uit, maar kan dat niet. Woningnood dwingt hen thuis te wonen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek woonden in 2020 ruim 900.000 20 tot 35-jarigen thuis; zeker 200.000 meer dan in 2010. En dit aantal neemt toe, want de krapte op de woningmarkt waait voorlopig niet over, zeggen de experts. Er zijn bijna geen betaalbare huur- of koopwoningen meer te krijgen.

Deskundigen wijzen op de sociale en economische gevolgen voor twintigers en dertigers die wel het huis uit willen, maar niet kunnen. Hoogleraar ontwikkelingspsychologie Toon Cillessen van de Nijmeegse Radboud Universiteit vindt het te sterk gesteld dat een complete generatie geestelijke hinder ervaart. Het hele artikel lees je hier.

Tot en met zondag bijna achthonderd meldingen over stormschade bij verzekeraar

Tot en met zondag zijn er bij verzekeraar Interpolis 797 meldingen binnengekomen over schade door de storm en zware regenbuien van afgelopen weekend. De meeste meldingen kwamen vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Leersum, dat daarvan deel uitmaakt, werd vrijdag getroffen door extreem noodweer.

De stichting Salvage, die namens verzekeraars hulp biedt aan getroffen mensen, trok er afgelopen weekend 114 keer op uit vanwege het noodweer. Op vrijdag om 17.50 uur kwam de eerste melding binnen. De meeste meldingen gingen over omgewaaide bomen op huizen, verstopte afvoeren en het wegwaaien van dakbedekking. De meeste hulp was nodig in Leersum, dat zwaar getroffen werd door het extreme weer. Het hele artikel lees je hier.

Kroongetuige Nabil B. vanwege medische problemen niet in staat om verklaringen af te leggen

Kroongetuige Nabil B. is volgens zijn advocaat Onno de Jong vanwege medische problematiek niet in staat om verklaringen af te leggen in het Marengo-proces. Dat vertelde De Jong maandagochtend aan de rechtbank tijdens de hervatting van het geruchtmakende liquidatieproces.

De advocaten van de andere verdachten in het proces willen meer weten over de medische problemen. Nico Meijering vroeg de kroongetuige bijvoorbeeld om met een ‘samengevat resumé’ te komen ‘aangevuld met medische documenten’. Ook zei Meijering na te denken over een aangifte of een aanhouding op heterdaad, omdat de kroongetuige een misdrijf pleegt door niet te verklaren. Het hele artikel lees je hier.

Van Agt verlaat CDA vanwege gebrek steun partij aan Palestijnen

Oud-premier Dries van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij is ontevreden over de in zijn ogen te pro-Israëlische koers van de partij, laat hij in een verklaring weten. In de verklaring schrijft Van Agt dat hij de ‘onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk’ niet langer kan verdragen.

Hij neemt het de partij vooral kwalijk dat ze meerdere keren tegen moties stemde die opriepen de Palestijnen te ondersteunen. De stem van het CDA was daarin bepalend. ‘Het stemgedrag van de CDA-fractie is mij rauw op het dak gevallen’, schrijft hij. ‘Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis.’ Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn maar 585 Nederlanders positief getest op het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds 1 september, toen de tweede golf langzaam begon aan te zwellen. Door het lage aantal meldingen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daalt ook het gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen zijn 6049 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat komt neer op 864 per dag en ook dat is het laagste peil in negen maanden tijd. Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met één

