Gemist? Verdachten aanslag Peter R. de Vries aangehouden en boeren protesteren op Malieveld

Honderden boeren zijn vandaag op het Malieveld bijeengekomen voor een groot protest tegen de stikstofmaatregelen. Ook is president Jovenel Moïse van Haïti in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn woning doodgeschoten en zijn twee verdachten opgepakt voor de aanslag op Peter R. de Vries. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van woensdag 7 juli.

Aanslag op Peter R. de Vries: dit is wat we weten

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries vecht voor zijn leven, nadat hij gisteravond werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Twee verdachten zijn opgepakt en zitten in volledige beperkingen. Het gaat om een 35-jarige man met de Poolse nationaliteit woonachtig in Maurik en een 21-jarige man woonachtig in Rotterdam. Over het motief van de daders is vooralsnog niets bekend. In zowel Nederland als in het buitenland is geschokt gereageerd op de aanslag. Het Openbaar Ministerie sprak over een ‘weerzinwekkende daad’ en ‘een aanslag op de vrije pers’. Lees de laatste updates over de aanslag op Peter R. de Vries in ons liveblog.

Chauffeur verdacht van doodrijden politieman eerder betrokken bij heftige aanrijdingen

Een motoragent is woensdagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen in Rotterdam. De vrachtwagenchauffeur reed na het fatale ongeluk door, maar de politie heeft inmiddels een 45-jarige verdachte aangehouden. Dezelfde man reed vorig jaar een 79-jarige vrouw aan, die ter plekke overleed. De vrachtwagenchauffeur is volgens bronnen ook degene die in 2015 op de A15 een politieman aanreed. Dat slachtoffer was ook een motoragent en verloor destijds zijn arm. Hoe het ongeluk van vanochtend kon gebeuren is nog niet bekend. Het hele artikel lees je hier.

Ruim 3600 nieuwe coronabesmettingen, kabinet vraagt OMT om spoedadvies

De voorbije dag zijn bij het RIVM ruim 3600 positieve coronatests gemeld. Dat is veel meer dan de afgelopen dagen. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft daarom het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. Omdat de meeste positieve tests komen van jongeren, is het niet aannemelijk dat ze zullen leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames. De Jonge hoopt dat het advies van het OMT aan het eind van de dag klaar is, omdat de Tweede Kamer vanavond nog debatteert over de laatste ontwikkelingen rond de pandemie. Het hele artikel lees je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aantal asielzoekers stijgt weer, tekort aan opvangplekken dreigt

Het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt, neemt na een eerdere daling tijdens de coronacrisis sinds vorige maand weer toe. Omdat de asielzoekerscentra nu al voor 90 procent vol zitten, kan dat volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deze zomer al leiden tot een tekort aan opvangplekken. Het hele artikel lees je hier.

Boze boeren verlaten kapotgereden Malieveld

Honderden boeren zijn vandaag op het Malieveld bijeengekomen voor een groot protest tegen de stikstofmaatregelen. Velen van hen reden met de tractor richting de hofstad. Tijdens het protest van boerenbeweging Agractie kregen diverse politici de ruimte op het podium. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het Malieveld, had voor het protest laten weten dat het verboden is om met de tractoren het gras op te rijden. Volgens de instantie die het veld beheert hebben de boeren zich niet aan de afspraken gehouden door honderden tractoren op het gras te parkeren. Het hele artikel lees je hier.

President Haïti doodgeschoten in eigen huis

President Jovenel Moïse van Haïti is in de nacht van dinsdag op woensdag bij een aanval op zijn woning doodgeschoten. Zijn echtgenote raakte gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. Wie achter de aanval zit is niet duidelijk. Haïti, dat meer dan 11 miljoen inwoners telt, werd steeds instabieler en ontevredener onder het leiderschap van de 53-jarige Moïse. De economische, politieke en sociale malaise in het land is de afgelopen tijd verergerd en er is een forse piek in geweld door bendes. Het hele artikel lees je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: