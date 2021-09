Gemist? VVD wil Remkes als nieuwe informateur en vader (39) verkracht 14-jarige dochter als moeder op vakantie is

De VVD wil oud-minister Johan Remkes voordragen als nieuwe informateur. Remkes heeft de partij laten weten open te staan voor de functie. En terwijl de moeder op vakantie was, verkrachtte een man uit de gemeente Landerd in 2019 drie keer zijn minderjarige tienerdochter. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van woensdag 1 september.

Lichaam aangespoeld op strand Terschelling: mogelijk sinds donderdag vermiste zwemmer

Woensdagochtend is een lichaam aangespoeld op het strand van Terschelling. De politie vermoedt dat het gaat om het lichaam van een man die donderdagavond tijdens het zwemmen in zee verdween en sindsdien wordt vermist. Er werd vorige week donderdag massaal gezocht naar de zwemmer. Volgens de Leeuwarder Courant zou het gaan om een dertiger, zijn vriendin sloeg alarm nadat ze alleen het water uitkwam. Het hele verhaal lees je hier.



Volledig scherm Gamen wordt nog strenger gereguleerd in China. © AFP

Game over voor Chinese kinderen: overheid verbiedt doordeweeks online gamen

Vanaf vandaag is het voor Chinese kinderen officieel uit met de pret. Van maandag tot en met donderdag mogen zij van de overheid niet meer online gamen. In het weekend en op feestdagen nog slechts één uurtje per dag. De nieuwe regels komen niet uit de lucht vallen. Sinds 2019 is al een ‘avondklok’ voor jonge gamers van kracht: tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s morgens zijn gameplatforms in China voor minderjarigen verboden terrein. Hun online gametijd werd toen aan banden gelegd (anderhalf uur per dag, drie uur in het weekend) door inloggen met naam en identificatienummer verplicht te stellen. Het hele artikel lees je hier.



Vader (39) verkracht 14-jarige dochter als moeder op vakantie is: ‘Ben geen pedofiel’

Terwijl de moeder op vakantie was, verkrachtte een man uit de gemeente Landerd in 2019 drie keer zijn minderjarige tienerdochter. Bovendien werden op de gezinscomputer, en later ook op de computer op zijn werk, kinderporno gevonden. Toch vindt hij zichzelf geen pedofiel, zo verklaarde de man deze dinsdag tijdens de rechtszaak. De zaak kwam aan het rollen doordat het meisje aan klasgenoten vertelde wat haar vader met haar had gedaan. Zo belandde het verhaal ook bij haar moeder. Die meldde het seksueel misbruik wel bij de politie maar besloot geen aangifte te doen. Dat deed wel de zus van de man tegen wie hij had toegegeven dat hij drie keer seks had gehad met zijn dochter. Het hele artikel lees je hier.



Volledig scherm De politie in Bangladesh escorteert vier verdachten van de moorden naar de rechtbank. © AP

Doodstraf voor zes islamitische terroristen om moorden op homorechtenactivisten

Zes leden van een islamitische terroristische organisatie in Bangladesh zijn ter dood veroordeeld voor de brute moord op twee homorechtenactivisten. Vijf jaar geleden werden Xulhaz Mannan (35), hoofdredacteur van een tijdschrift voor lhbti’ers, en acteur Mahbub Rabbi Tonoy (25) om het leven gebracht in een aanval die werd opgeëist door Ansar Al Islam, de regionale tak van al-Qaeda. De moorden waren onderdeel van een reeks aanslagen op atheïstische bloggers, academici en andere minderheden en zorgen voor veel onrust in het Zuid-Aziatische land met 170 miljoen inwoners. Veel mensen uit minderheidsgroeperingen vluchtten het land uit. De aanslagen werden gepleegd door groepen als IS en een tak van al-Qaeda. Het hele artikel lees je hier.



VVD wil Johan Remkes als nieuwe informateur, oud-minister reageert positief

De VVD wil oud-minister Johan Remkes voordragen als nieuwe informateur. De huidige informateur Mariëtte Hamer zal deze week haar opdracht teruggeven aan de Tweede Kamer. Remkes heeft de partij laten weten open te staan voor de functie. Remkes is op dit moment tijdelijk gouverneur van Limburg. Hij zit daar nadat de vorige gouverneur (zoals de commissaris van de Koning in die provincie heet) zijn functie neerlegde na een enorme bestuurscrisis. Eerder was Remkes onder andere waarnemend burgemeester in Den Haag, commissaris van de Koning in Noord-Holland en minister van Binnenlandse Zaken. Het hele verhaal lees je hier.



