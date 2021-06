Gemist? ‘Weggewerkt’ memo Toeslagenaffaire openbaar en voedingscentrum blij met Ronaldo

Een ‘explosief’ memo over de Toeslagenaffaire is niet ‘weggewerkt’, liet demissionair minister Alexandra van Huffelen vandaag aan de Tweede Kamer weten. En het Voedingscentrum is blij met de actie van voetballer Cristiano Ronaldo. Dit zijn de vijf belangrijkste nieuwsonderwerpen van dinsdag 15 juni.

Nederland mogelijk sneller verlost van mondkapjesplicht

De kans is reëel dat Nederland sneller dan verwacht afscheid neemt van de mondkapjesplicht in publieke ruimten. Verschillende Outbreak Management Team-leden zien het wel zitten en ook in kabinetskringen ligt de optie op tafel.

Officieel staat het afschaffen van de mondkapjesplicht pas als een van de laatste versoepelingen op het programma. Dat zou betekenen dat Nederlanders de hele zomer een mondkapje moeten blijven dragen in bijvoorbeeld winkels of restaurants. Dat terwijl de coronacijfers gestaag dalen, en veel experts vorig jaar twijfelden aan de effectiviteit van mondkapjes. Zo was RIVM-baas Jaap van Dissel een uitgesproken tegenstander van de plicht, die er mede kwam onder druk van de publieke opinie.

De afstandsregel, het thuiswerkadvies en de mondkapjesplicht zouden pas bij ‘stap zes’ - als 85 procent van de volwassenen zeker één prik gehad heeft - afgeschaft kunnen worden. Dat is volgens het spoorboekje begin september, maar bronnen op het Binnenhof stellen dat losse onderdelen mogelijk eerder versoepeld kunnen worden.

‘Weggewerkt’ memo Toeslagenaffaire: e-mails nu op straat

Een ‘explosief’ memo over de Toeslagenaffaire is niet ‘weggemoffeld’, maar werd niet breed gedeeld zodat in kaart kon worden gebracht wat er met dat signaal was gebeurd. Het ministerie gaf vandaag e-mails vrij waarin te lezen was dat er door een ambtenaar werd nagevraagd bij collega’s hoe breed het memo was verspreid. Daarbij mailde een ambtenaar onder meer: ‘Niet verder verspreiden.’



Het gaat hierbij om het zogeheten ‘memo-Palmen’. In dat interne stuk, afkomstig uit 2017, stelt juriste Sandra Palmen dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ heeft gehandeld in de fraudejacht op toeslagenouders en hen dient te compenseren. Daar werd niets, of weinig, mee gedaan. Het memo raakte zoek en kwam pas in 2019 intern boven water en pas een jaar later in de openbaarheid.

Voedingscentrum juicht om wateractie Cristiano Ronaldo

Frisdrankenmerk Coca-Cola had - als belangrijke sponsor van het EK - gisteren twee flesjes goed in beeld op de desk van ‘CR7’ geplaatst. Maar die duurbetaalde ‘visibility’ werd zonder pardon aan de kant geschoven door Ronaldo. Toen hij aan de tafel plaatsnam, zette hij de colaflesjes weg, en toonde hij demonstratief zijn flesje water. ‘Agua’, sprak hij: ‘Water’.

De medewerkers van het Voedingscentrum deelden de beelden al gauw met elkaar. ,,Dit vinden wij een fantastisch statement”, zegt Liesbeth Velema, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum. ,,Hij laat merken dat het niet normaal is dat je zomaar frisdrank voor je neus krijgt. Dat Ronaldo water promoot, is mooi, want hij heeft een enorm publiek. Hij heeft de kracht om water cool en normaal te maken.”

Inspectie slaat alarm: zorgwekkende situatie in azc’s door overlastgevende asielzoekers

In asielzoekerscentra waar ook overlastgevende asielzoekers wonen, is de leefsituatie ‘zorgwekkend’. Het probleem wordt vooral veroorzaakt door jonge mannen uit Marokko, Algerije, Libië en Tunesië. Die landen staan te boek als ‘veilig’, waardoor de kans klein is dat deze mensen asiel krijgen. Ook omdat de Inspectie constateert dat ze in hun land niet worden vervolgd vanwege hun geloof of politieke overtuiging.

De speciale centra voor overlastgevers zijn schaars: voor meerderjarigen is er maar één plek, in Hoogeveen. Daar hebben medewerkers meer sanctiemogelijkheden dan in gewone opvangcentra en mogen boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) ook fysiek ingrijpen. Als asielzoekers voor problemen zorgen, kunnen zij tevens niet meteen naar zo’n speciale opvang. Daar zijn juridische voorwaarden aan verbonden.

Ontsnapte coronavirus toch uit lab? ‘Heel veel toevalligheden wijzen in richting instituut’

Sinds een aantal weken duikt de theorie dat het coronavirus in een laboratorium in Wuhan is ontstaan weer overal op. Volgens informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten zijn drie medewerkers van het virusonderzoeksinstituut van Wuhan in november 2019, vlak voor de officiële uitbraak, met Covid-achtige klachten in het ziekenhuis beland, zo berichtte onder andere The Wall Street Journal.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn inlichtingendiensten, die elkaar tegenspreken, opgedragen hun inspanningen te verdubbelen om de oorsprong van het coronavirus te achterhalen. Binnen negentig dagen moeten zij met conclusies komen. Bidens belangrijkste corona-adviseur, Anthony Fauci, heeft China gevraagd de ziekenhuisdossiers van personeel van het Wuhan Institute of Virology (WIV) openbaar te maken.

Ook hij houdt inmiddels de optie open dat het virus uit het lab afkomstig is. De Britse regering en de EU hebben eveneens aangedrongen op volledige openheid van China. ,,De wereld heeft het recht te weten wat er precies is gebeurd’’, zei voorzitter Charles Michel van de raad van Europese regeringsleiders donderdag.

Coronacijfers

In de afgelopen 24 uur kwamen er 1062 nieuwe besmettingen bij, 381 minder vergeleken met vorig week dinsdag. En het aantal positieve testen per 100.000 inwoners daalde ten opzichte van een week eerder van 84 naar 53. Het aantal nieuwe patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen is gedaald met 44 procent.



Op de intensive care werden 19 procent minder nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen dan een week eerder. De reproductiegetallen (‘de R’) die gebaseerd zijn op het aantal positieve coronatesten, ziekenhuisopnames en ic-opnames, zijn onder de 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: