Gemist? Wegwerpplastic in de ban en daders internationale megahack eisen 70 miljoen dollar

Om de hoeveelheid plastic in de oceanen te verminderen zijn rietjes, bestek en wattenstaafjes van wegwerpplastic sinds dit weekend verboden. En de vermoedelijke daders achter de massale cyberaanval van afgelopen weekend hebben een losgeldbedrag van 70 miljoen dollar in bitcoin geëist. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van maandag 5 juli.

Planbureau: Groot deel boeren moet weg om aan stikstofregels te voldoen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zegt dat een groot deel van de landbouw in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel moet verdwijnen als Nederland wil voldoen aan aangescherpte stikstofregels. In die regio’s zijn verschillende natuurgebieden - zoals de Veluwe - waar veel stikstof neerkomt afkomstig van met name koeien-, kippen- en varkensmest uit de omgeving. Volgens het PBL - de belangrijkste adviseur van het kabinet als het gaat om klimaat- en milieubeleid - kan een nieuw kabinet het beste per regio plannen maken om de natuurkwaliteit te verbeteren. Het hele artikel lees je hier.

Wibra na overwinning op vakbond: ‘Haatcampagne FNV heeft ons fors beschadigd’

Kledingdiscounter Wibra past de cao juist toe en handelt niet in strijd met goed werkgeverschap door werknemers de uren die zij tijdens de lockdown niet hebben gedraaid, alsnog in te laten halen. Dat oordeelt de rechter in het kort geding dat FNV had aangespannen tegen Wibra. Het bedrijf is blij met de uitspraak en oordeelt hard over de werkwijze van de vakbond: ‘FNV voerde een haatcampagne.’ De vakbond vindt juist dat het bedrijf van twee walletjes eet door het personeel de zogeheten min-uren te laten inhalen, terwijl het ook miljoenen euro’s aan NOW-subsidie van de overheid ontving. Het hele artikel lees je hier.

Bezetting Extinction Rebellion van pensioenfonds ontruimd

Ongeveer twintig mensen van de actiegroep Extinction Rebellion hebben maandagmorgen de lobby van een kantoor van pensioenfonds ABP op de Amsterdamse Zuidas bezet. De politie heeft de actievoerders het kantoor uitgezet. De actievoerders eisten dat hun pensioenfonds ABP direct stopt met investeringen in olie-, gas- en kolenbedrijven. Het gaat om minimaal 15 miljard euro dat het ABP heeft belegd in de fossiele industrie. Het hele artikel lees je hier.

Activisten en supporters van Extinction rebellion bij de rechtbank.

Wegwerpplastic in de ban, snackbars zoeken alternatief: ‘Frietje zal duurder worden’

Rietjes, bestek en wattenstaafjes van wegwerpplastic zijn sinds dit weekend verboden. Sinds zaterdag geldt in de Europese Unie een verbod op sommige kunststofproducten voor eenmalig gebruik, om de hoeveelheid plastic in de oceanen te verminderen. Snackbars en supermarkten moesten een deel van hun assortiment en verpakkingen vervangen, maar bestaande voorraad mag nog wel worden verkocht. Samen met het verbod op wegwerpplastic is ook statiegeld op kleine drinkflessen ingevoerd. Het hele artikel lees je hier.

Daders internationale megahack eisen 70 miljoen dollar losgeld

De vermoedelijke daders achter de massale cyberaanval van afgelopen weekend hebben een losgeldbedrag van 70 miljoen dollar in bitcoin geëist om de data van alle gedupeerde bedrijven in één keer vrij te geven. Dat laten de daders weten op hun blog. Duizenden bedrijven in tenminste zeventien landen zijn dit weekend getroffen door de grootste hackaanval ooit. Systemen werden door de aan Rusland gelinkte hackgroep REvil vergrendeld. Cyberspecialisten laten aan persbureau Reuters weten dat ze vermoeden dat de hackers de controle over de hack zijn verloren en met dit eenmalige bedrag de situatie snel hopen af te handelen. Het hele artikel lees je hier.

Dalende trend lijkt voorbij: ic-bezetting stijgt licht, aantal positieve tests neemt in rap tempo toe

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gestegen naar 110. Op basis van één dagcijfer kunnen niet direct conclusies worden getrokken over de trend, maar de stijging is wel de grootste sinds 5 mei. Ook het aantal positieve coronatests blijft toenemen; het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen kwam vandaag uit op 1545. Vergeleken met vorige week is het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bijna verdrievoudigd. Intensive care-hoofd Diederik Gommers, van het Rotterdamse Erasmus MC, denkt dat de deltavariant in ons land niet snel tot een nieuwe lockdown zal leiden. Lees het laatste nieuws rondom het coronavirus in ons liveblog.

