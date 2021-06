Gemist? Wereldwijd crimineel netwerk opgerold en tieners kunnen coronavaccin krijgen

D66 had mogelijk toch invloed op documentaire over Sigrid Kaag

D66 heeft mogelijk toch invloed gehad op de inhoud van een televisiedocumentaire over partijleider Sigrid Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende. D66-leider Sigrid Kaag had zelf ook suggesties, maar persoonlijk contact met de makers zocht zij niet. Dat blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door GeenStijl onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De VPRO-documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof werd begin januari uitgezonden. Aan de film was vijf jaar gewerkt. Het hele artikel lees je hier.

Wereldwijd crimineel communicatiemiddel opgerold onder leiding van Nederland

De politie heeft een netwerk platgelegd waar cybercriminelen zich achter konden verschuilen. Het gaat om de beveiligde internetdienst DoubleVPN. De dienst maakte reclame op Russische en Engelstalige ondergrondse fora voor cybercriminelen en werd onder meer gebruikt door ransomware-verspreiders en phishing-fraudeurs. De politie zegt de criminaliteit een nieuwe slag te hebben toegebracht met het platleggen van de dienst. Het hele artikel lees je hier.

Politie pakt vrouw die megacrash veroorzaakte in Tour de France op

De Franse politie heeft de vrouw, die zaterdag in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk op 45 kilometer van de finish een massale valpartij veroorzaakte, opgepakt. Dat schrijft de Franse omroep RTL. De vrouw, vermoedelijk afkomstig uit Duitsland, is vandaag in voorlopige hechtenis genomen in Landerneau. Er hangt haar een boete van 1500 euro boven het hoofd. Het hele artikel lees je hier.

Kabinet: Ook coronavaccin voor tieners, 17-jarigen kunnen vanaf vrijdag bellen voor Pfizer

Om het coronavirus verder te bedwingen kunnen ook gezonde tieners vanaf 12 jaar het Pfizer-vaccin krijgen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vandaag besloten na advies van de Gezondheidsraad. Zelf worden tieners gemiddeld genomen niet erg ziek, maar als zij worden gevaccineerd scheelt het volgens het OMT tot 35 procent in de reproductiewaarde van het coronavirus. Zo kan vaccinatie dus nieuwe lockdowns helpen voorkomen. Vanaf vrijdag 10.00 uur kunnen kinderen uit 2004 bellen voor een afspraak, daarna volgen dagelijks de jongere jaargangen. Het hele artikel lees je hier.

Varkensboer wijkt niet, kabinet neemt nieuwe stikstofmaatregelen

Veel minder varkensboeren dan verwacht zijn bereid om vrijwillig te stoppen met hun bedrijf. Om toch genoeg huizen en wegen te kunnen bouwen, neemt het kabinet nieuwe stikstofmaatregelen. Zo gaat er 130 miljoen euro extra naar het uitkopen van (koeien)boeren in de buurt van natuurgebieden. Ondertussen zwelt het boerenprotest langzaam weer aan: op 7 juli willen boerenactiegroepen in Den Haag demonstreren tegen de stikstofplannen. Het hele artikel lees je hier.

Grote corona-uitbraak onder Spaanse scholieren op vakantie-eiland Mallorca

Nederlandse scholieren zijn niet de enige die tijdens hun eindexamenreis naar Mallorca besmet zijn geraakt met corona. In Spanje zelf zijn inmiddels bijna 1200 gevallen onder scholieren bekend. Door de uitbraak op het vakantie-eiland hebben de gezondheidsautoriteiten daar een uitzonderlijke beslissing genomen: bijna driehonderd Spaanse scholieren zijn deze week kort na hun aankomst voor tien dagen opgesloten in een groot hotel in Palma de Mallorca in een poging verdere verspreiding te voorkomen. Het hele artikel lees je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: