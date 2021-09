Gemist? Wie voor toilet kroeg in gaat, moet QR-code tonen en grote ergernis over vliegtuigherrie

Coronabewijs verplicht bij toiletbezoek

Op verzoek van de Tweede Kamer worden terrassen uitgezonderd van de verplichting om de QR-code te laten zien. Maar wie kort een kroeg in gaat voor toiletbezoek moet alsnog zijn coronabewijs tonen. ,,Het is een kleine moeite", zei demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) na afloop van een corona-overleg op het Binnenhof. Het hele artikel lees je hier .

Vergeleken met de periode vóór de pandemie klagen omwonenden van luchthavens relatief veel vaker over hinder. Omwonenden van Schiphol trokken afgelopen augustus veel vaker aan de bel over specifieke vluchten dan in dezelfde maand in 2019. Dat is opvallend, omdat er vorige maand veel minder vluchten waren dan twee jaar geleden. Het hele artikel lees je hier.