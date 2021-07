Gemist? Zes jaar cel geëist tegen ‘seksdeurwaarder’ en OM neemt onderzoek doodschoppen Carlo over

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat een deurwaarder zes jaar de cel in gaat omdat hij zich sinds 2002 in natura zou hebben laten betalen. En de Spaanse onderzoeksrechter heeft Nederland verzocht het onderzoek naar het doodschoppen van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca over te nemen. Dit zijn de belangrijkste nieuwsonderwerpen van dinsdag 27 juli.

Vakantieganger tankt vertrouwen: ‘Spanje en Griekenland worden volop geboekt’

Bij reisorganisaties stromen de boekingen weer volop binnen, nadat het kabinet gisteren bekendmaakte alle landen binnen de EU de kleurcode geel of groen te geven. Vooral Spanje en Griekenland zijn in trek als bestemmingen. Alhoewel de nadruk ligt op reizen met vertrek binnen twee weken, zien de reisorganisaties ook de vraag voor het najaar toenemen. Het hele artikel lees je hier.

Meisje (14) zwaar mishandeld in speeltuin na opmerkingen over haar geslacht

Een minderjarig meisje is gistermiddag door een groep van vier à vijf jongens mishandeld in een speeltuin in Amstelveen na opmerkingen over haar geslacht. Het slachtoffer, Frédérique, liep een kaakfractuur en gebroken neus en tanden op. Ze bracht de nacht door in het ziekenhuis. De recherche is gisteren direct gestart met het onderzoek, waarbij mensen die iets hebben gezien van de mishandeling worden opgeroepen de politie te informeren. Het hele artikel lees je hier.

Nederlands OM neemt onderzoek naar verdachten van doodschoppen Carlo (27) over

De Spaanse onderzoeksrechter heeft Nederland verzocht het onderzoek naar het doodschoppen van Carlo Heuvelman (27) op Mallorca over te nemen. Het parket Midden-Nederland, waar al een onderzoek naar de geweldplegingen was gestart, zal dit onderzoek uitvoeren. Ook in Nederland zijn aangiften gedaan van mishandelingen op Mallorca, waarschijnlijk uitgevoerd door dezelfde groep jongens. Het hele artikel lees je hier.

Winkelketen de Bijenkorf te koop voor 4,7 miljard euro

Warenhuisketen de Bijenkorf staat te koop, meldt de Britse krant The Guardian. Volgens het dagblad hebben de Canadees-Britse eigenaren de winkelonderneming in de verkoop gezet, samen met de Britse warenhuisketen Selfridges en twee warenhuizen in Ierland, voor een bedrag van 4 miljard pond, omgerekend bijna 4,7 miljard euro. Naar verluidt heeft de familie Weston niet langer de ‘overtuiging om door te gaan’ met de winkels, na de moeilijke periode in de coronacrisis en de concurrentie van webwinkels. Het hele artikel lees je hier.

Zes jaar cel geëist tegen ‘seksdeurwaarder’

Het OM wil dat een deurwaarder zes jaar de cel in gaat omdat hij zich sinds 2002 in natura zou hebben laten betalen. Drie slachtoffers voelden zich zo onder druk gezet en vernederd, dat ze aangifte deden van verkrachting. Hans K. stond de afgelopen jaren bij hen voor de deur met dagvaardingen en polste daarna ‘hoe ruimdenkend’ ze waren. In 2017 kon K. worden ingerekend na een tv-uitzending van Alberto Stegeman, waarin uit heimelijk opgenomen videobeelden bleek hoe hij een vrouw probeerde te verleiden seks met hem te hebben. Het hele artikel lees je hier.

Volledig scherm Verdachte K. en zijn advocaat Marijn Zuketto in de rechtbank. © ANP

Één dode, zestien gewonden en vier vermisten na explosie chemiepark Leverkusen

Bij een zware explosie op een chemiepark in het Duitse Leverkusen, ten noorden van Keulen, is vanmorgen minstens één dode gevallen. Zestien mensen raakten gewond, vier personen zijn vermist. De ontploffing vond plaats bij een afvalverwerkingsinstallatie, waarna brand uitbrak die gepaard ging met een zware rookontwikkeling. Het vuur was rond de middag geblust, maar er is nog steeds sprake van een gevaarlijke situatie, deelde Chempark-hoofd Lars Friedrich mee tijdens een persconferentie. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het hele artikel lees je hier.

Coronacijfers Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4042 nieuwe coronagevallen vastgesteld. In de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 37.343 positieve testresultaten, bijna de helft minder dan een week eerder (-46 procent). Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vandaag gestegen tot 616. Hiervan liggen 159 ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: