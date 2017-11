Gevechtsvliegers moeten cockpitraam poetsen om ongelukken te voorkomen

In het Britse luchtruim kwam het de laatste vijf tijd zeker 19 keer bijna tot een botsing tussen de Amerikaanse F-15 straaljagers en andere vliegtuigen.

Volgens de US Air Force (USAF) kan het probleem worden verminderd door een verplichte poetsbeurt van de cockpitramen, zodat de vliegers tijdens elke missie goed zicht hebben.

De Britse luchtvaartautoriteiten registreerden in de afgelopen vijf jaar ruim 1000 bijna botsingen. Bij grofweg een derde daarvan waren Britse of Amerikaanse militaire toestellen betrokken. In januari kwam het tot een ernstig voorval toen twee F-15's op minder dan 50 meter van een tankvliegtuig vlogen.

De Amerikanen maken met hun F-15's gebruik van de de luchtmachtbasis Lakenheath, in Suffolk. Vrijwel alle hun toestellen opereren met een ultra high frequency (UHF) radio en niet, zoals in de burgerluchtvaart met very high frequency (VHF), aldus de USAF.