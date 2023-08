Gezicht Mariella zwelt helemaal op nadat ze haar laat vlechten op vakantie: ‘Ik zag eruit als een monster’

Een vrouw uit het Belgische Bitsingen heeft haar vakantie in een nachtmerrie zien veranderen nadat ze besloot om haar haren te laten vlechten op een marktje in het westen van Frankrijk. Mariella kreeg barstende hoofdpijn en toen ze enkele dagen later opstond, was haar gezicht helemaal opgezwollen.

Het is iets wat nog wel meer vakantiegangers doen in het buitenland: hun haren laten vlechten voor een zomerse look. Toen Mariella midden juli met haar gezin op vakantie was in de buurt van Les Sables-d’Olonne en een vrouw aan het werk zag op een plaatselijk marktje, besloot ze om het ook eens te proberen.

Terwijl de vrouw bezig is, voelt ze al een scherpe pijn opkomen. Maar zorgen maakt ze zich niet echt. ,,Ik dacht dat het normaal was”, vertelt ze aan de Waalse nieuwssite RTL Info. ,,Iederéén zegt dat het een beetje pijn doet.”

De volgende morgen staat ze op met barstende hoofdpijn en jeuk. Ze neemt een pijnstiller en denkt dat het wel over zal gaan. Maar dat is niet zo. Drie dagen later besluit ze de vlechtjes los te maken.

Als ze de ochtend daarna opstaat, blijkt haar gezicht helemaal opgezwollen te zijn. ,,Mijn zoon zag me en vroeg me wat er in godsnaam aan de hand was”, vertelt Mariella. ,,‘Je hoofd is helemaal misvormd’, zei hij. Mijn ogen waren opgezwollen. Ik zag eruit als een monster.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © RTL Info

Ziekenhuis

De vrouw gaat meteen naar een ziekenhuis in de buurt en daar krijgt ze te horen dat ze een allergische reactie heeft op een product dat gebruikt is om de vlechtjes te maken. En daar bovenop ook een zonneslag. De dokter schrijft haar een allergiemedicijn voor. Maar haar hoofd blijft opzwellen.

Daarop besluit ze vervroegd naar huis terug te keren. Terug thuis komt er echter niet meteen verandering in haar situatie. Haar gezicht is bijna onherkenbaar, ze kan niet slapen en ze rilt van de koorts. Opnieuw gaat ze bij een arts langs. Die zet haar op antibiotica, want via een wond op haar hoofdhuid blijkt er een bacterie in haar lichaam geraakt te zijn. Ze kan twee weken niet werken.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © RTL Info

Intussen gaat het wat beter, maar de zwelling is nog altijd niet verdwenen. ,,Als ik mensen foto’s stuur, denken ze dat het een filter is. Mijn familie is helemaal in shock. Ik heb ook ongelofelijk veel jeuk en als ik mijn haar kam, valt het bij bosjes uit. Verschrikkelijk.”

Door haar verhaal te vertellen wil Mariella iedereen waarschuwen voor allergische reacties bij het leggen van vlechtjes. Dermatoloog Dominique Tennstedt drukt er bij RTL Info wel op dat vlechtjes leggen op zich veilig is en dat een allergische reactie op de producten die daarbij gebruikt worden, niet vaak voorkomt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.