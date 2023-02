Gezocht: mensen die (met plezier) na hun pensioen doorwerken

We horen graag wat uw motivatie is: wáárom heeft u besloten door te blijven werken? Is het een kwestie van financiële noodzaak of speelt plezier, zingeving, een gevoel van verantwoordelijkheid of iets anders ook een rol? En: vult u de baan anders in dan vóór uw pensioen? Maakt u bijvoorbeeld minder dagen/uren of stoot u bepaalde werkzaamheden af? En; welke respons krijgt u van uw jongere collega's? Enfin: alles wat u kwijt wil over uw besluit. We zoeken mensen uit alle sectoren - van het mkb, tot de zorg, tot het onderwijs, tot transport en ga zo maar door.