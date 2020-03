Gezocht: vaste kijkers van DWDD

coronavirus LIVE | Italië vraagt EU toestem­ming om begrotings­te­kort te laten oplopen vanwege de coronacri­sis

17:56 Het coronavirus blijft ook vandaag wereldnieuws. De grootste Europese brandhaard ligt op dit moment in Noord-Italië, maar ook in België en Nederland stijgt het aantal besmettingen. De teller staat nu op 82. Ook zijn er opnieuw ziekenhuismedewerkers in Nederland besmet met het coronavirus. In Frankrijk zijn vandaag twee mensen overleden. Volg alles in ons liveblog.