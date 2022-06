Gezocht: vrouwen die (net als Anouk) hun man ten huwelijk vroegen

Zie ook dat inmiddels welbekende verhaal van poplegende Anouk die komend weekend met vriend Dominique Schemmekes in het huwelijk treedt. Ook Anouk besloot twee jaar geleden de rollen om te draaien: zij ging op de knieën voor haar Dominique, nadat hij haar al meerdere keren gevraagd had, zij keer op keer nee had gezegd, en zij nu vond dat ‘de bal bij haar lag'.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Unknown

Klassieke rolverdeling

Je raadt het al: voor een artikel zijn wij op zoek naar vrouwen die dezelfde stap als Anouk namen, hun vent een aanzoek deden en daar zo hun eigen redenen voor hadden. Had je bijvoorbeeld geen zin om op zijn initiatief te wachten? Of vond je het geweldig om zo'n aanzoek zelf uit te denken? Of heb je sowieso een hekel aan de klassieke rolverdeling? Of deel je Anouks verhaal: had je vaak ‘nee’ gezegd en vond je dat ‘jij aan zet was’?

Wat de reden ook was: we horen graag je verhaal via oproep@ad.nl én zien graag de foto's van aanzoek en/of bruiloft. De redactie maakt een selectie en neemt dan graag contact op voor een telefonisch interview.

DPG Media gebruikt je persoonsgegevens zodat de redactie contact met je op kan nemen, deze zullen nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Meer informatie vind je in ons privacy-statement.