Godzijdank, Lily en Howick mogen blijven

Commentaar Zaak Lili & Howick: De dubbele moraal van Nederland over asielprak­tijk

6:55 De toekomst van de uitgeprocedeerde asielkinderen Lili en Howick ligt in Nederland. Nu verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers (asiel) zijn discretionaire bevoegdheid heeft gebruikt, kunnen de twee hun leven hier opbouwen. Er is niemand die dat deze twee kinderen misgunt, stelt chef parlement Hans van Soest vandaag in zijn commentaar.