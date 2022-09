Golfbaan Schinkelshoek maakt golfsport toegankelijk voor iedereen

Naast golfen met vrienden of bekenden kun je bij Schinkelshoek ook alleen de baan op. “Alles is mogelijk. We hebben een baan met 27 holes, maar je kunt achttien of negen holes spelen. Het enige dat je moet doen is van tevoren een baan reserveren. Maar er is altijd wel plek.” Volgens Delfgaauw is golf een sport die je je hele leven kunt blijven beoefenen. “Onze oudste speler is maar liefst 92 jaar. Hoe jonger je ermee begint, hoe beter je wordt. Fysiek gezien is het misschien niet de meest intensieve sport, maar mentaal des te meer. Het enige waar je op dat moment mee bezig bent, is dat balletje. Het laat je alle zorgen en stress even vergeten. Bovendien is het een sport die je het hele jaar door kunt blijven doen. Juist in de winter, als er niet veel anders te doen is, is golf de perfecte activiteit om in beweging en lekker buiten te zijn.”