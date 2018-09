Haal positivo en klasbak Van Persie weer bij Oranje

Aan Van Persie moest ik denken, niet alleen gisteravond tegen Frankrijk, maar ook donderdag tegen Peru. Hij zou technisch, tactisch en fysiek mee hebben gekund.



Natuurlijk moet bondscoach Koeman voor Memphis kiezen als nieuwe spits. Bij Olympique Lyon doet die jongen het meestal heel goed en ondanks het feit dat hij al 24 jaar is, acht ik niet uitgesloten dat hij nog beter wordt.



Maar achter/naast/in plaats van (een geblesseerde) Memphis is ruimte voor een sluwe aanvaller van de buitencategorie. Die bezit Nederland niet. Luuk de Jong is geen spits die je in Oranje vanaf de aftrap opstelt, hetzelfde geldt voor Babel (51 interlands, slechts 8 goals) en Promes (30 interlands, slechts 5 goals).



Zet daar nou eens Van Persie tegenover. 102 interlands en 50 goals. Met dat onvoorstelbare aantal is hij topscorer aller tijden van Oranje. Als deze grijze eminentie helemaal fit is, is er werkelijk geen argument te verzinnen om Van Persie niet te selecteren. En hij is beschikbaar, dat heeft Van Persie duidelijk te kennen gegeven. Bondscoach Koeman heeft gezegd dat het niet voor de hand, ligt maar dat hij theoretisch nog een beroep zou kunnen doen op Van Persie.