Hamsteren is menselijk, maar daar zijn de hamsterweken voor

CommentaarIn nood leert men zijn vrienden kennen. En zichzelf. Schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar over hamsteren en ander gedrag.

De vader die met winkelwagens vol potten Hak en pakken wc-papier de supermarkt uitkomt, is die bezig goed voor zijn gezin te zorgen? Of geeft hij zijn kinderen juist het slechte voorbeeld?

De studenten, die bij gebrek aan colleges feestjes organiseren onder de noemer FuckCorona, tonen die veerkracht door zich niet te lasten kisten door een virus? Of zijn ze onverantwoord bezig door via hun samenkomsten het risico op verdere verspreiding te vergroten?

De ‘grappenmakers’ op sociale media die berichten verspreiden over horror op de werkvloer, of poseren als arts en valse gezondheidstips geven, maken die creatief gebruik van de vrijheid van meningsuiting of....

Ok, die laatste is makkelijk: dit zijn onruststokers. Om nog maar te zwijgen van die lui die zogenaamd namens het Rode Kruis gingen collecteren voor de strijd tegen corona. Dat zijn oplichters.

Tegen de studenten zouden we willen zeggen: ga bij jezelf te rade. Zo’n virus doet jou als fitte twintiger weinig, maar je kunt het wel gemakkelijk oppikken en overdragen aan iemand met een zwakkere gezondheid. Voor wie het fataal kan zijn.

Over de mensen die aan het hamsteren zijn geslagen: oordeelt u zelf, maar niet te makkelijk. Het is een menselijk instinct om allereerst voor jezelf en je directe naasten te willen zorgen. Alleen zet het anderen aan hetzelfde te doen en uiteindelijk zijn we dan allemaal slechter af. Slechts zolang iedereen normaal winkelt, is er genoeg voor iedereen. Dus hamsteren, dat is iets voor de AH Hamsterweken, en zelfs dan maakt het niet het beste in ons los.

We kunnen het coronavirus alleen met 17 miljoen Nederlanders bestrijden, zei premier Rutte. Ware woorden. Door voorlopig niet in grote groepen bij elkaar te komen, voorkomen we heus niet dat veel van ons uiteindelijk (vaak milde) ziekteverschijnstelen gaan vertonen. Wel voorkomen we dat we het allemaal tegelijk vertonen, waardoor onze gezondheidszorg het niet meer aan zou kunnen.