Harder de Alpe op dan Pantani

Ik kwam eerder deze week Laurens ten Dam tegen. Hij zat op de fiets, ik ook. We reden rond in mijn keuken, samen met nog een paar honderd anderen. Bergop, bergaf. Langs een vulkaan, over een hangbrug. Het leek een droom, maar het was het niet.



Het was op Zwift.



Zwift – dat klinkt als een planeet in een melkwegstelsel hier ver, ver vandaan – ergens tussen Znorf en Zlurk. Maar Zwift is geen planeet. Het is een parallel wieleruniversum waarin je kunt trainen en koersen. Je komt er via je hometrainer en een app op je computer. Als je alles hebt aangesloten kun je vanuit je keuken, je schuur of je zolderkamertje met en tegen mensen over de hele wereld fietsen.