Helden als Marcin Kolczynski zijn zeldzaam, maar mensen als hij zijn er volop

CommentaarHartverwarmend dat de inzamelingsactie voor de seizoenarbeider die drie kinderen uit zee redde zo'n succes is. En laten we ook naar andere seizoensarbeiders kijken, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Ruim 200.000 euro is er inmiddels opgehaald bij de spontane inzamelingsactie voor de omgekomen seizoenarbeider Marcin Kolczynski. Hij stond zondag op het strand bij Julianadorp met zijn vrouw te bellen: ,,Ik moet ophangen, er zijn kinderen in nood.” Hij redde drie kinderen uit zee, maar kwam daarna terecht in een mui en verdronk. 1000 euro was het doel van de actie, voor repatriëring van het lichaam en de begrafenis. Toen dat bedrag snel werd bereikt werd het doel verhoogd naar 20.000 euro, zodat Kolczynski’s weduwe en drie jonge kinderen de komende maanden door kunnen. Maar het geld blijft binnenkomen. ,,Omdat deze meneer een absolute held is en zijn vrouw plus kinderen hem vreselijk gaan missen”, schrijft een van de donateurs. ,,Waren er maar meer van dit soort helden op deze wereld.”

Meer van dit soort helden, dat is hoog gegrepen. Maar meer van dit soort mensen zijn er zeker. Arbeidsmigranten die hun familie proberen te onderhouden door tijdelijk in ons land werk te doen waar weinig Nederlanders voor te porren zijn. Onzichtbaar, onder vaak barre omstandigheden. Ze komen zelf, zeggen we dan. En de uitzendbureaus die hen ter werk stellen, zeggen zich aan de regels te houden. Maar de afgelopen tijd kwamen er uit deze gesloten wereld berichten naar buiten, waaruit bleek hoe soms met arbeidsmigranten wordt gesold. Lange werkdagen in het slachthuis, hoewel ze verschijnselen van corona hadden (mei). Ondermaatse huisvesting met veel te veel mensen in één woning (juni). Een angstcultuur met intimidaties en dreigementen. (juli).

Het zijn schandalen die opmerkelijk weinig teweeg brengen. De slachtoffers spreken nu eenmaal onze taal niet, hebben geen vakbond, geen connecties, geen stem. Een ‘aanjaagteam’ onder leiding van Emile Roemer heeft dit voorjaar de problematiek in kaart gebracht. Het kabinet werkt aan verbeteringen. Maar het begint ermee dat we ons moeten afvragen of we dit zo willen in Nederland. Kan dat niet netter? Of denken we stiekem dat deze Oosteuropeanen tweederangs mensen zijn? Marcin Kolczynski was één van hen. In die zin heeft hij naast het redden van drie kinderen, 400.000 arbeidsmigranten een gezicht gegeven. Laten we er niet van wegkijken.

Volledig scherm Marcin Kolczynski op het strand. © Privéfoto.