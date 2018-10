Henk Wijngaard houdt hoop op ontmoeting met nichtje Shania Twain

Zanger Henk Wijngaard (72) van het beroemde Met de vlam in de pijp koerst vanavond af op de Ziggo Dome. Niet om zijn eigen hits te zingen, maar om de Canadese superster Shania Twain (53) te zien optreden. Extra bijzonder: Shania is een nichtje van Henk.

Het is een ongewone geschiedenis, die van zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard uit Drenthe, en het Canadese hitwonder Shania Twain. Beiden zeer muzikaal, en beiden een groot succes in eigen land. Al gingen de hits van Shania, (zoals That don't impress me much en Man! I feel like a woman!) in tegenstelling tot de Hollandse klassiekers van Henk de hele wereld over.

Naast hun muzikale succes hebben ze nóg iets gemeen: ze zijn familie. De vader van Shania, Clarance Edwards, is de halfbroer van Henk. De twee mannen hebben dezelfde vader; de Canadese geallieerde soldaat Lukes Miles Arney.

Een piepjonge Arney vecht tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In het feestgedruis na de bevrijding ontmoet hij in een hotel in Drenthe de dan 16-jarige Roelie. Arney en Roelie hebben een korte affaire, en het jonge kamermeisje raakt zwanger. Vlak na de bevrijding vertrekt de Canadese soldaat weer naar zijn thuisland, waar hij volgens het verhaal snel weer opnieuw vader wordt. Roelie bevalt enkele maanden later in Nederland van zoon Henk. Voor zover bekend krijgt Arney in totaal vier kinderen: Henk, Clarance, Steve en Bonnie.

Oorlogskind

In mei 2000, tijdens een speciale uitzending van Tros Vermist, wordt een hoop duidelijk voor Henk. In het programma komt hij het lied 'Oorlogskind' zingen, geïnspireerd op zijn eigen leven. Tijdens de opnames wordt hij verrast met het nieuws dat ze op zoek zijn gegaan naar zijn éigen vader. Lukes Miles Arney leeft helaas niet meer, maar zijn kinderen, Henk's halfzus- en broer Bonnie en Steve wel. Ze zijn ook aanwezig, en een eerste ontmoeting volgt.

Het contact met Steve is goed. De twee mannen houden ook na de opnames contact en via de moeder van Steve, de ex-vrouw van hun vader, hoort hij voor het eerst dat hij nóg een broertje heeft. ,,In een dancing in Timmins (een kleine plaats in het oosten van Canada) hoorde mijn vaders vrouw ooit dat onze vader nog een vrouw had zwanger gemaakt. Deze vrouw kreeg een zoon, en die zoon is weer de vader van Shania'', vertelt Wijngaard aan de voormiddag van het concert van zijn nichtje in de Amsterdamse Ziggo Dome.

,,Kijk, de waarheid zal nooit helemaal boven tafel komen. Dit is het verhaal, en zo ken ik het. Dna-testen en zo, daar zit niemand op te wachten. En weet je, het is ook niet belangrijk, ik zocht mijn broer, maar die is er niet meer. Hij is overleden, dat weet ik inmiddels zeker. Wat betreft mijn vader: mijn familie wilde nooit wat over hem kwijt, dus ben ik al blij dat ik wat van hem weet.''

Wijngaard vindt het vooral hartstikke leuk dat er een grote kans bestaat dat Twain zijn nichtje is. ,,Ik was begin jaren negentig in Canada en toen kocht ik al een cd van haar. Zonder ook nog maar iets van dit verhaal te weten. Ik was fan, en dat ben ik nog steeds. Dat ik vanavond naar haar optreden ga kijken, samen met mijn zoon Evert, die ook groot fan is, vind ik dus vooral erg leuk.''

Of hij hoop houdt op een ontmoeting met zijn eveneens zingende familielid? ,,Tuurlijk, dat zou geweldig zijn. Als ik haar ontmoet, vertel ik het verhaal dat ik ken. Dat haar opa ooit in Nederland vocht tijdens de oorlog, en dat hij daar een kind verwekte. En dat ik dat kind ben.''

Wat wil Shania?

Volgens Henk is Canada een preuts land, en wil Shania weinig over haar familie praten. Daarbij komt het verhaal dat de zangeres haar biologische vader sinds haar tweede jaar niet meer zou hebben gezien. Volgens haar biografie is Twain ooit geadopteerd door de nieuwe man van haar moeder, en heeft ze ook zijn achternaam aangenomen: Twain. Officieel heet de zangeres wel nog steeds Eilleen Regina Edwards, naar haar biologische vader. Shania is haar artiestennaam.

Als Twain 22 jaar is, sterven haar moeder en stiefvader bij een auto-ongeluk. Haar moeder kan Henk dus ook niks meer vertellen over zijn broer en vader. Wijngaard kijkt daarom maar gewoon rustig aan wat er gebeurt. Hij heeft in ieder geval een halfbroer gevonden waar hij goed contact mee hebt, en hij gaat vanavond genieten van het concert van een van zijn favoriete artiesten.

,,Als ze me vanavond wil ontmoeten, en dat ga ik natuurlijk wel proberen, dan is dat natuurlijk heel leuk. Ik heb van concertorganisator Mojo twee VIP-tickets gekregen, omdat ze onder de indruk waren van mijn verhaal. Maar een ontmoeting vind ik niet het belangrijkste. Nadat ik hoorde dat Clarance was overleden, viel voor mij het doek.''

,,Vanavond zie ik dan ook een beetje als een soort afsluiter. Ik hoop dat Shania het nummer Soldier gaat zingen, van haar laatste album Now. Als ik naar dat nummer luister, dan lijkt het wel of ze zingt over mijn vader, haar grootvader dus. En dát is natuurlijk wel heel bijzonder.''

