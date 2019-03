Het hebben van een piemel zou niet de hoogte van je vergoeding moeten bepalen

Vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande vrouwen of voor lesbische stellen met een kinderwens worden, als het aan minister Bruins ligt, niet meer vergoed. Ze worden nu nog geschaard onder het kopje 'medisch zwanger raken', maar het ontbreken van een man is niet medisch, dat is je eigen probleem.



Niet dat Nederlanders klaagden over die kleine groep die op deze manier zwanger probeert te raken. Niet dat het nou zo'n enorme medische kostenpost is. Van de 9000 inseminatiepogingen, à 840 euro per stuk, worden er 6000 gedaan door lesbische stellen of alleenstaande vrouwen.



Die mogen voortaan die behandelingen zelf betalen, plus de 600 euro die je gemiddeld neer moet leggen voor het zaad.



De NVOG, de Nederlandse vereniging voor gynaecologen, trekt aan de bel. Die is bang dat deze wijziging ervoor zal zorgen dat vrouwen op andere manieren aan zaad proberen te komen. Schimmigere manieren, waarbij de kwaliteit te wensen overlaat, waarbij niet meer gecontroleerd kan worden hoeveel kinderen er van één donor rondlopen.