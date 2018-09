Het is de vraag hoe we het beste wielerland van de wereld blijven

Leersums bloemisten­paar wordt in Turkije verdacht van diefstal

10:48 Een Leersums echtpaar dat eind juli in Turkije werd gearresteerd en ruim een maand in de gevangenis zat, wordt verdacht van diefstal van een portemonnee van een Israëlische toerist. Het proces tegen de twee is op 6 november in Istanboel. Het stel, dat in Leersum een bloemenwinkel heeft, zegt echter nog steeds niet te weten waarom ze zijn opgepakt. ,,Het is een groot misverstand.’’