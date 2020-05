Het is maar een idee hoor: misschien bij de volgende pandemie eerst even nadenken

Opnieuw felle protesten tegen politiege­weld VS, hoofdkan­toor CNN bestormd

8:50 De agent die in Minneapolis George Floyd doodde is gearresteerd, maar felle protesten tegen politiegeweld houden aan in de hele VS. In Atlanta bestormden actievoerders het hoofdkantoor van de tv-zender CNN en in Washington ging het Witte Huis korte tijd dicht vanwege oprukkende betogers. ,,Ik vecht hetzelfde gevecht als mijn grootouders”, zegt actievoerster Onni Adams in New York.