Het lek is boven in Nederland

Het lek is boven, jongens. Het Nederlandse voetbal is gered. De val van Oranje is gestuit, de crisis is bezworen, de ellende voorbij.



Ons wacht slechts een schitterende toekomst. Een zee van rozengeur en mooie bloemen.



PSV en Ajax zijn terug in de Champions League, met zijn tweeën nog wel. Met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hebben we eindelijk weer écht supertalent in Oranje, hard op weg naar de internationale top.



Nog een jaartje, dan gaan ze naar Juventus en FC Barcelona.



En hoezee, het kunstgras is eindelijk aan het verdwijnen, maar nu echt. Almere City en Dordrecht zijn al terug op natuurgras, PEC Zwolle wil dat snel, en de Eredivisie CV is zowaar wat steviger aan het duwen.



Wie over twee jaar nog steeds op kunstgras speelt in de eredivisie, is een paria, een opperkneus, een doetje.