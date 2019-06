Het toneelspel van Jürgen Klopp

Om één moment van de finale tussen Liverpool en Spurs moest ik hardop lachen. Jürgen Klopp stond tussen zijn spelers en één van die jongens wilde hem de beker in zijn handen duwen. Klopp maakte van die gebaren dat de trofee voor de spelers was, niet voor de trainer. Hij duwde de beker weg. Wat een toneelspel. Even daarvoor had ik hem het hele veld over zien gaan en het is dat ze het stadion in Madrid wilden sluiten, anders had hij nu nog voor dat vak staan juichen. Daar was van bescheidenheid niets te merken.