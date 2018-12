Het tragische lot van Justin Fashanu

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat Justin Fashanu naar buiten liep bij Chariots Roman Spa, een homosauna in de Londense wijk Shoreditch.



De voetballer stak de straat over, liep een leegstaande garage binnen, en hing zich daar op aan een stuk touw. Uren later werd zijn lichaam gevonden, met een briefje ernaast. ‘I hope the Jesus I love welcomes me home’, stond erop.



Justin Fashanu werd 37 jaar.



Hij was de eerste donkere voetballer die in Engeland werd verkocht voor een transferbedrag van een miljoen pond, in 1981, van Norwich City naar Nottingham Forest. Maar bovenal was Justin Fashanu de eerste Britse voetballer ooit die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit, waarschijnlijk de eerste in Europa.



In de twintig jaar daarna zouden er weinigen zijn voorbeeld volgen. Sterker: vrijwel niemand.



Fashanu openbaarde zijn geaardheid in 1990, in een interview in The Sun, in ruil voor veel geld. Dat was geen geheel vrijwillige keuze: Fashanu had al vaker dreigementen gekregen van tabloids die het nieuws wilden brengen, zijn geaardheid was bij insiders al langer bekend.