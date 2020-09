Het voetbal is gekaapt door mierenwippers en kommaneukers

Het was vrijdagavond en het ging op de televisie over rode en blauwe lijntjes. FC Twente tegen FC Groningen was in volle gang, het beeld stond op stil, er werd oeverloos geschoven met digitale lijntjes. Het leek wel een LOI-cursus meetkunde. Het duurde eindeloos, minuut na minuut tikte weg. Vanuit het stadion kon je het ongeduld horen grommen.



Het rode lijntje moest het blauwe lijntje raken, want dan was het buitenspel, of juist niet, maar misschien ook weer wel: de verwarring daarover naderde inmiddels een staat van totale krankzinnigheid.