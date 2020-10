Het westnijlvirus is hier en we komen er niet meer vanaf: hoe gevaarlijk is het?

Voor het eerst is officieel vastgesteld dat iemand in Nederland het westnijlvirus heeft opgelopen. Het gaat om een man in de regio Utrecht, die waarschijnlijk door een mug is gebeten . Hoe kan dat? En hoe gevaarlijk is westnijlkoorts? Vijf vragen.

1. Is dit de enige besmetting?

Waarschijnlijk niet. Het RIVM houdt er rekening mee dat nog veel meer mensen het virus hebben opgelopen. Minder dan 1 procent van de besmette mensen wordt, zoals de man in Utrecht, ernstig ziek van het virus. 80 procent merkt er niets van en 20 procent heeft griepachtige verschijnselen. Omdat het virus nieuw is in Nederland, zijn artsen er nog niet alert op.

Voor virologen kwam het nieuws, dat het RIVM deze week bekendmaakte, echter niet als een verrassing. Het westnijlvirus rukt in steeds meer delen van de wereld op. Via het Middellandse Zeegebied was het al in Duitsland terechtgekomen. In augustus werd in Utrecht een grasmus gevonden met het virus. Het vogeltje was gevangen in het kader van een onderzoek naar door muggen overdraagbare virussen.

2. Rukt het westnijlvirus op door klimaatverandering?

Ja, de opmars hangt daarmee samen. ,,De temperatuur in Nederland loopt langzaam op. En daarmee het aantal muggen dat het virus kan verspreiden’’, verklaart arts-infectioloog Hans van den Kerkhof van het RIVM. Het is onze gewone huis-tuin-en-keukenmug die het virus verspreidt (en niet de gevreesde tijgermug, die ook oprukt naar het noorden en ziektes als dengue (knokkelkoorts) en zika meebrengt).

Volgens Van den Kerkhof zullen we met het westnijlvirus moeten leren leven. ,,Daar komen we niet meer vanaf. Misschien dat we het volgende zomer niet vinden, maar dan duikt het een jaar later wel weer op.’’

3. Kunnen mensen elkaar ook besmetten met het westnijlvirus?

Nee, anders dan het coronavirus verspreidt het westnijlvirus zich niet via mensen. Het wordt in het voorjaar overgebracht door trekvogels die een grote hoeveelheid virus in hun bloed hebben. Besmettingen lopen via muggen die zo'n vogel steken en vervolgens een mens, standvogel of ander dier (zoals een paard) prikken. Mensen hebben zo weinig westnijlvirus in hun bloed, dat een mug het niet van mens op mens kan verspreiden. Via bloedtransfusies kan het virus wel naar andere mensen worden overgebracht. Het zijn vooral mensen met een verminderde weerstand die een bloedtransfusie krijgen. Omdat deze groep ook het vatbaarst is voor het westnijlvirus, gaat bloedbank Sanquin het bloed van donoren op de aanwezigheid van het virus testen, te beginnen in Utrecht, het Gooi en het oosten van Zuid-Holland.

4. Is westnijlkoorts dodelijk?

Ja, soms. Ongeveer 1 procent van de besmette mensen krijgt een ernstige neurologische ziekte, zoals een hersenontsteking. Een klein deel van die groep overlijdt. In heel Europa ging het dit jaar om zo'n dertig mensen, vorig jaar om ongeveer vijftig, vooral 70-plussers.

5. Valt er iets tegen te doen?

Een vaccin tegen het westnijlvirus is er niet, een medicijn evenmin (los van standaard middelen, die bijvoorbeeld ontstekingen tegengaan). Westnijlkoorts is veel minder dodelijk dan malaria en veel minder besmettelijk dan corona. Daarom staan farmaceuten niet te springen om een vaccin te ontwikkelen, verklaart Van den Kerkhof. Het is volgens hem ook niet nodig om ons nu te gaan gedragen alsof we in de tropen wonen, dus onder een muskietennet slapen, deet smeren en bedekkende kleding dragen hoeft niet. ,,Absolute zekerheden zijn er niet in het leven, maar het risico om in Nederland te overlijden aan westnijlkoorts is heel erg klein.’’ In de wintermaanden is er sowieso geen kans op besmetting. Westnijlkoorts is een seizoensziekte; het virus waart enkel tussen juni en oktober in Europa rond.

