Het wordt zaterdag fantastisch weer, maar daarna is het écht voorbij

,,Zaterdagmiddag is het met uitzondering van de kuststrook (waar het zo'n 23 graden wordt) zomers warm. Dieper landinwaarts kan het zelfs 26 of 27 graden worden. Dergelijke temperaturen zijn in deze tijd van het jaar recordwaardig.''

Na zaterdag gaat het weer veranderen. De verwachting voor de komende 15 dagen laat weinig ruimte over voor twijfel. Zondag neemt vanuit het westen de bewolking toe, en komen er buien aan die de warmte verdrijven. Hoe laat de buien komen, is nog lastig te voorspellen. Als ze langer op zich laten wachten kan het in het oosten van het land nog ruim 20 graden worden. Vanaf maandag wordt het wisselvallig. De middagtemperatuur daalt tot een graad of 15, wat normaal is voor deze tijd van het jaar.