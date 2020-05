Hoe dat ene zinnetje uit de toespraak van de koning verdween

Ik was verantwoordelijk voor video die avond. We wilden de toespraak in twee minuten samenvatten, want er zijn flinke kosten gemoeid met het overnemen van video van de NOS, en die gaan per minuut. In de eerste versie had de editor het stuk over de rol van koningin Wilhelmina eruit gelaten. Het ‘niet normaal maken’-stuk zat er toen nog wel in. Op mijn verzoek heeft de editor het Wilhelmina-stukje er later alsnog in gedaan, maar later bleek dat ten koste te zijn gegaan van die ene cruciale zin, om onder die twee minuten te blijven. Die laatste versie heb ik niet meer gecontroleerd. Stom van mij. Zeker nu in alle interpretaties van de toespraak deze zin zo belangrijk werd. Inmiddels zit de zin er natuurlijk weer in.



,,Journalistiek is mensenwerk”, zegt hoofdredacteur Hans Nijenhuis. En ten overvloede: de volledige toespraak stond en staat in tekst op de site. En de volgende dag in de krant. ,,En het commentaar dat ik schreef eindigde met dit citaat: ,,Niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.” Allemaal inclusief het zinnetje. Uiteraard.”