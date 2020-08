Hoe een bijzonder interview met de anonieme advocaat van de kroongetuige tot stand kwam

Achter het verhaalIn de Volkskrant wordt vandaag geschreven dat een mail aan het OM van de voormalige advocaat van de kroongetuige Nabil B. misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou vrijpleiten van een bewering, die door de voormalige advocaat van de kroongetuige gedaan werd in een interview in het AD . Hoe zit dat?

De voormalige anonieme advocaat van kroongetuige Nabil B. deed op 4 juli 2020 in het AD een boekje open over de maanden waarin hij de kroongetuige bijstond. In dat interview stelt hij dat hij de kroongetuige niet meer bij staat, doordat de misdaadjournalist Peter R. de Vries zich met de zaak zou zijn gaan bemoeien.

De betrokken verslaggevers hebben zo veel als mogelijk de beweringen die de advocaat in het interview deed geverifieerd. Omdat de verslaggevers de kroongetuige uiteraard niet zelf konden spreken, was het onmogelijk om zelf van hem te horen wat er is gebeurd. Wel konden de verslaggevers nagaan of de advocaat -zoals hij beweerde- verschillende instanties zoals het OM heeft medegedeeld dat hij niet langer de advocaat was vanwege de bemoeienis van De Vries.

Een van de manieren waarop de verslaggevers dat hebben gedaan, was inzage verlangen in een mail die de advocaat op 3 juli 2020 om 11:43 uur aan de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft verstuurd. Die inzage heeft de advocaat hen vervolgens verschaft. In die mail schreef de advocaat het volgende: ,,Ik heb de journalist dan ook geantwoord dat de enige reden die mij bekend is voor de beëindiging, de inmenging van Peter R. de Vries is. En ook dat ik dit ook aan mijn opdrachtgever de Nederlandse Staat heb gemeld. Het besluit van de kroongetuige was zeer teleurstellend na alle inspanningen die door ons al waren geleverd, maar ook omdat alle investeringen van de zijde van de Staat in een klap verloren waren. Zowel de Officier van Justitie die belast is met kroongetuigen, als de zaaksofficier heb ik ingelicht over de reden van de breuk.”

Volledig scherm Mail van voormalige anonieme advocaat Nabil B. aan de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten van 3 juli 2020

Daarnaast heeft de voormalige advocaat van de kroongetuige bij een notaris de kern van wat hij in het interview beweert onder ede laten vastleggen. Ook is het interview voor publicatie diverse malen door hem bekeken en geautoriseerd. Onthullingen die de advocaat tijdens het interview deed, bijvoorbeeld als het gaat om de iPhone waarover Nabil B. in zijn cel bleek te beschikken bleken daadwerkelijk te kloppen.

Tijdens de gesprekken met de verslaggevers stelde de advocaat ook dat hij ook in een mail van 12 maart om 04.37 uur aan een officier van justitie schreef dat De Vries de reden van de breuk was. Daarin blijkt de advocaat zich vergist te hebben. In díe bewuste e-mail staat dat niet letterlijk naar nu blijkt, en dat is inmiddels door het AD gecorrigeerd. De advocaat stelde verder dat hij diezelfde dag zowel de rechter-commissaris als twee officieren telefonisch heeft medegedeeld dat Peter R. de Vries de reden voor de breuk is. Dit heeft de advocaat afgelopen maandag wederom in een mail aan het AD bevestigd.

Volledig scherm Mail van voormalige anonieme advocaat Nabil B. aan het AD van 3 augustus 2020

Het interview met de voormalige advocaat bood een uniek inkijkje in de verhouding tussen een advocaat en een kroongetuige. Het is de taak van journalisten om nieuwe feiten aan het licht te krijgen, of mensen die eigenlijk niets mogen zegen tóch aan het praten te krijgen. Dat is de verslaggevers met het interview gelukt. De uitspraken die de advocaat deed zijn niet als vaststaand feit gepresenteerd; het AD heeft slechts verslag gedaan van het interview met de advocaat.