Hoe een robotkat het leven van dementerenden bejaarden verrijkt

Ferry Doedens ‘in shock’ na dood Dave Mantel: ‘Trots op wat we hebben neergezet’

15:48 Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Ferry Doedens is ‘in shock' na het plotselinge overlijden van zijn oud-collega Dave Mantel (37). De twee schreven geschiedenis met het eerste homohuwelijk in een soap op de Nederlandse televisie. ,,Daar waren we heel trots op.’’