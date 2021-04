Hoe gaat u na de prik met coronaregels om?

Ook horen we graag welke beperkingen u, na de prik, het zwaarst vallen. De maatregel om 1,5 meter afstand te houden? De maatregel van één bezoeker per dag? De avondklok? Of iets heel anders? Ook zijn we benieuwd of u begrip heeft voor het feit dat u zich, na de eerste en/of tweede vaccinatie, aan alle coronaregels moet houden. Heeft u daar veel begrip voor? Een beetje? Of helemaal niet?



Als u mee wilt doen, kunt u uw toelichting én telefoonnummer mailen naar oproep@dpgmedia.nl. We maken een selectie van de reacties en nemen dan graag telefonisch contact op voor een kort interview.