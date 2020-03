Hoe is het mogelijk dat de VAR die actie van Tagliafico ontgaat?

AZ won dus ook gewoon van Ajax. Voor de competitie is dat prachtig. Ze redden de eredivisie. Calvin Stengs en Myron Boadu, de vraag was opeens of ze wel echt zo goed waren. Maar gisteren was weer duidelijk: ze zijn echt goed. En ook Teun Koopmeiners speelde deze keer prima. Net als Clasie en Idrissi. De winst van AZ was dan ook verdiend. Gek genoeg moest ik na afloop vooral denken aan Nicolás Tagliafico. Die ging dus volledig bewust op Jonas Svensson staan, hoe is het mogelijk dat zo’n VAR daarnaar kijkt en denkt: dit was niets. Dat heeft dus echt alleen maar te maken met het feit dat hij bij een topclub speelt.