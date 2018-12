Hoe kan het dat Feyenoord dit zo weinig kan opbrengen?

PSV verloor in de Kuip van Feyenoord en iemand met liefde voor Ajax vroeg mij of deze tik nog even zou kunnen doorwerken in Eindhoven. Dat PSV tegen meer tikken zou kunnen aanlopen, het liefst nog voor de winterstop. Dat hangt er volgens mij vooral vanaf hoe ze deze nederlaag verklaren. En dan vrees ik het ergste, want ik hoorde spelers en vooral trainer Mark van Bommel na afloop met droge ogen beweren dat er nog wel een gelijkspel of zelfs meer in had gezeten.