Hoe lang is ‘geen maagd zijn’ nog relevant voor het begrip ‘vrouw’?

Met meer vrouwelijke lijsttrekkers wordt duidelijker dat beslissen over de toekomst van ons land een zaak van mannen en vrouwen is. Door zichtbare vrouwen zullen meer meisjes en vrouwen bedenken dat zo’n rol misschien ook iets voor hen kan zijn. Dan moeten we nog wel voorkomen dat zij zich niet laten afschrikken door seksisme. Het is een kwalijk neveneffect: als vrouwen zich nadrukkelijker manifesteren worden ze te vaak veroordeeld op hun vrouw-zijn, niet op de inhoud. Bij de kwestie rond de hashtag ‘kutkaag’ zal menigeen moeten opzoeken op welk voorstel van de D66-lijsttrekker deze reactie volgde.

Die reactie stond niet op zich. Internationaal onderzoek onder vrouwelijke volksvertegenwoordigers toonde in 2016 aan dat ruim 65 procent te maken had met vernederende seksistische opmerkingen. In Nederland wordt dit bevestigd door onderzoek van de Groene Amsterdammer en de Universiteit van Utrecht. Vrouwen op Nederlandse kieslijsten moeten zich haatdragende en bedreigende posts op sociale media laten welgevallen. Hun mannelijke collega’s zullen dit herkennen, maar bij vrouwen richt de haat zich met name op hun lichaam, kleding en sociale rol als moeder of echtgenote. Iets om op Internationale Vrouwendag bij stil te staan.

Ons beeld van een man of vrouw vormt zich al heel jong en zien we daarna bevestigd. Hoe zetten we de standaard? In Groot-Brittannië en Italië worden stevige discussies gevoerd over hoe de definitie van mannen en vrouwen wordt beschreven in de Oxford English Dictionary (OED) en Il vocabolario Treccani. In de OED werden enkele seksistische synoniemen voor het woord vrouw geschrapt. Met een petitie wordt in Italië gepleit voor het schrappen van wel dertig seksistische varianten voor het woord vrouw in hun standaardwerk. En onze Dikke Van Dale? Het woord man kent weliswaar een veel uitgebreidere verklaring dan het woord vrouw, het blijkt geen teken dat het beperkte aantal woorden voor vrouw de relevantie ten goede komt. Een hele verklaring is gewijd aan de rol van vrouw als echtgenote met samenstellingen van burgemeestersvrouw tot spelersvrouw - samenstellingen die bij de definitie van man ontbreken. Dit kan gerust worden geschrapt, maar laten we beginnen met vrou­we­lijk per­soon die geen maagd meer is te schrappen uit ons standaardwerk voor de Nederlandse taal. Het begint bij de basis.