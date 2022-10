Hollandse bedrijven schieten Voedselbank te hulp: ‘De vraag naar pakketten zal alleen maar toenemen’

De druk op de Voedselbank wordt steeds groter. In korte tijd groeide het aantal klanten van 90.000 naar 112.000 gezinnen die afhankelijk zijn van voedselpakketten. Met name de laatste acht weken stijgt het aantal gezinnen in nood hard. De verwachting is dat het aantal klanten deze winter met minimaal 40 procent gaat toenemen ten opzichte van begin dit jaar. ,,Er is vanwege de energiecrisis en de inflatie meer vraag naar voedselpakketten dan ooit. De situatie is nu al kritiek bij de Voedselbank, en dan moet de winter nog komen. We verwachten dat de vraag naar voedzame pakketten dan alleen nog maar verder zal toenemen’’, legt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, uit.



De voorzitter is dan ook ‘ontzettend blij’ dat Unox, Iglo, Hak en Bolletje samen de Voedselbank te hulp schieten om gezinnen die het nodig hebben te helpen. De vier Hollandse voedselproducenten slaan de handen ineen en vergroten deze winter hun steun aan de Voedselbank. ,,We zien hier nu groepen binnenstappen die voorheen prima zelf konden rondkomen. Ook gepensioneerden hebben het zwaar. Ik hoop echt dat de mensen die het nodig hebben ons kunnen vinden, want de schaamtedrempel is nog steeds heel hoog.’’