Hoofdredacteur Hans Nijenhuis: ‘Online lees je bij ons óók voor de gezelligheid’

Vraag hoofdredacteur Hans Nijenhuis naar het belang van wat AD online doet en hij begint aan een vlammend betoog. Al snel gaat het over jonge abonnees en over nieuwe generaties, en over hoe ook zij kiezen voor net zulke verhalen als in de krant zelf. Hij heeft er al een dag vergaderen op zitten, bekent hij, maar te merken is dat niet. Nijenhuis is dolenthousiast over de mogelijkheden die AD online heeft. ,,Ik heb dit natuurlijk ook vaker verteld’’, lacht hij energiek. ,,Hier zijn we bij AD met z’n allen dagelijks druk mee bezig.’’