Horrorverpleger in hoger beroep na levenslang voor 85 moorden

Högel werd in het grootste seriemoordproces in de naoorlogse geschiedenis van Duitsland eerst beschuldigd van honderd moorden. In vijftien gevallen sprak de rechtbank hem echter vrij. Högel had zelf 43 moorden bekend. Als het beroep wordt toegewezen, zal een hogere rechtbank alleen mogelijke procedurele of juridische fouten onderzoeken en geen nieuwe feiten. Er zal niet worden gezocht naar nieuw bewijs.



De 42-jarige Högel bracht patiënten om die op de intensive care lagen. Hij diende slachtoffers een grote hoeveelheid medicijnen toe, waarna ze een hartstilstand kregen. Daarna reanimeerde hij de patiënt, omdat dit hem een ‘fijn gevoel’ gaf en hij op deze manier indruk wilde maken op zijn collega’s. Ook speelde verveling een rol, zei Högel. Tientallen patiënten overleefden de reanimaties.



De verpleger werd in 2005 uiteindelijk betrapt door een collega, die hem de medicatie zag toedienen. Hij werd drie jaar later veroordeeld tot zeven jaar cel. In 2014 werd de zaak heropend. Gedurende het onderzoek en het proces dat erop volgde, pochte Högel over zijn daden en dat hij ‘een van de grootste seriemoordenaars’ ooit was.