Houd de Gouden Koets heel, in een museum

Het lijkt traditie: een fotosessie met het koninklijk gezin levert heerlijke foto’s op én een vraag over de Gouden Koets. Al jaren zorgt een schildering op de zijkant voor discussie. Op de zogeheten ‘Hulde der Koloniën’ zijn halfnaakte bewoners van de voormalige Nederlandse koloniën te zien die onderdanig schatten aanbieden aan de ‘Nederlandse Maagd’. In 2011 betoogden de toenmalige Kamerleden Van Bommel en Peters: haal dat paneel eraf. In 2015 ging de koets in restauratie. Daarvoor wordt uitgebreid de tijd genomen, maar op een gegeven moment is hij natuurlijk weer rijklaar.

De koning beslist pas dan over het toekomstig gebruik ervan, zei hij vrijdag. ,,We restaureren hem zoals hij was. Want het is een deel van ons cultureel erfgoed in Nederland. Dus we gaan nog niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie. En zodra de restauratie afgerond is, zien we verder wel.’’ Prima antwoord, al had de koning ook best kunnen zeggen: zodra de restauratie is afgerond, krijgt hij een mooie plek in het museum.

Want natuurlijk ga je niet morrelen aan een kunstwerk – en zo mag je de Gouden Koets gerust noemen. Alleen het tafereel dat wordt afgebeeld, daarvan moet je anders dan de makers in 1898 dachten, constateren dat het tot een lelijk deel van onze geschiedenis behoort. En zoals de Duitse president Von Weizsacker zei: we zijn niet verantwoordelijk voor wat er in het verleden is gebeurd, wel voor hoe met de nagedachtenis daaraan omgaan.

Dat betekent: niet uitwissen, maar bespreken en ervan leren. Precies waar we musea voor hebben. Ermee rondrijden, op zo’n feestelijke dag als Prinsjesdag, wanneer de mensen langs de kant juichen, dat zou toch wel gek zijn nu we weten wat een deel van onze voorouders misschien niet beseften: het koloniseren van tropische oorden heeft de kolonisten veel gebracht, maar de onderworpenen veel leed berokkend. Gezien de actuele discussie over racisme, waarbij ook premier Rutte erkent dat er een probleem is, hoeven we daar niet om heen te draaien. Toon de Gouden Koets in een museum. Zo verheerlijken we de geschiedenis niet, we stoppen we haar niet weg. We komen haar onder ogen.