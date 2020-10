Hulde voor Diederik Gommers en Famke Louise

In een tijd waarin Nederlanders massaal argumenten hebben tegen álles, zoals de Duits-Nederlandse viroloog Andreas Voss vandaag treffend op deze site verwoordde, een tijd waarin een voorheen snedig Amerikaans verkiezingsdebat ontaardde in een onbeschofte schreeuwpartij, een tijd waarin op sociale media wereldwijd het gedrag steeds asocialer wordt, is er deze week een lichtpuntje. De alliantie tussen Diederik Gommers en Famke Louise. De voorman van het IC-personeel en de koningin van de influencers gaan samen campagne voeren om jongeren beter te informeren over corona, zo werd vandaag bekend. De twee gaan vanaf komende maandag een serie opnemen waarin influencers en jongeren de kans krijgen om kritische vragen te stellen aan experts.

U weet nog, Famke Louise was één van de op Instagram en YouTube populaire jonge mensen die zich onder de noemer ‘ik doe niet meer mee’ afkeerden van de corona maatregelen. Gommers ging met haar in gesprek bij Jinek, nodigde haar uit om een keer op de IC te komen kijken, daar is zij inmiddels geweest en nu is zij helemaal om. Daags na Jinek had de 21-jarige ster al de moed om toe te geven dat zij fout zat en zich van haar eerdere uitlatingen gedistantieerd.

Het is in de wereld van vandaag misschien geen groot nieuws. Maar het is wel een grote overwinning voor de redelijkheid. In Nederland zijn we nogal dol op debat, een gespreksvorm waarbij de één de ander probeert te overtuigen, en waarbij na afloop gretig winnaars en verliezers worden aangewezen. Diederik Gommers is een meester van de dialoog: een gesprek waarin je naar elkaar luistert en samen tot grotere wijsheid komt. Ook híj is gaan nadenken, zei hij na de ontmoeting bij Jinek. Hij wilde zich meer in de wereld van de jonge influencers verdiepen en vroeg zich af of autoriteiten zoals hij mensen niet te bang maken. Gommers’ geduld gaf Famke Louise de gelegenheid tot inkeer te komen. Om van mening te veranderen zonder gezichtsverlies te lijden. En nu gaan ze samen iets constructiefs doen. Maandag verschijnen ze weer bij Jinek. Benieuwd wat ze te zeggen hebben.