Ideaal, zo’n lichte e-bike: langs de grens van klei en zand

Terwijl ik aan de voet van de Zeelandbrug sta en de wolken in rap tempo overwaaien, geeft de accu nog een schamele 40 procent aan. Dat wordt spannend, en met de wind tegen gaat het richting Zierikzee, waar alle horecatenten dicht zijn. De acculader zit in de fietstas van de Stromer ST3, maar opladen is er niet bij. Ergens aanbellen dan maar?

Nou ja, dit was vorig jaar mei, toen we dachten dat we met het virus het ergste al zowat gehad hadden. Maar in maart 2021 is de situatie niet anders. Wederom ga ik het proberen, een dagtocht op een elektrische fiets. Ditmaal niet op een razendsnelle speed pedelec, maar op een ‘normale’ fiets met ondersteuning. Meteen slaat de twijfel toe. Is dat wel leuk, rijden van oplaadpunt naar oplaadpunt? Misschien zal ik weer bij een wildvreemde moeten aankloppen en bedelen om een beetje stroom.

Paradepaardje uit de stal van Peter Sagan

Tot de naam Specialized valt, het merk van drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. Het A-merk uit Sunny California maakt tegenwoordig ook e-bikes, met de Turbo Creo SL als paradepaardje. Het is een zogeheten gravelbike, een fiets die op een racefiets lijkt maar dan met dikke banden. De acculader gaat zekerheidshalve in de rugzak, niet in de fietstas want die kan er niet op. Op naar West-Brabant, naar de Brabantse Wal, waar de route start bij hotel StayOkay aan de Boslustweg net buiten Bergen op Zoom. De fiets gaat van de drager.

Dat gaat wel heel makkelijk. Legt de gemiddelde e-bike 25 kilootjes in de schaal, dit exemplaar doet er 11. En dat merk je. Niet alleen tijdens het optillen. Met een volle accu gaat het zuidwaarts over de Boslustweg, die zijn naam vandaag eer aandoet. De geur van vers gezaagd hout komt me tegemoet: daar heb je weer een voorrecht dat aan de automobilist voorbijgaat. Een eindje verderop laadt een vrachtwagen de stammetjes in.

Van de elektromotor in de trapas is bar weinig te merken, hooguit een licht gezoem bij optrekken. De ondersteuning komt er nooit abrupt in. Verdwijnt ook heel geleidelijk als je boven de maximale ondersteuningssnelheid van 25 kilometer per uur uitkomt. Trap je bij sommige e-bikes dan tegen een muur van weerstand op, met deze kun je gewoon blijven versnellen.

Waterig zonnetje over de zandheuvels

Dat duwtje in de rug bij het wegrijden is verslavend. Je bent bij ieder stoplicht als eerste vertrokken. Wanneer het langs vliegbasis Woensdrecht gaat, beschijnt verderop een waterig zonnetje de zandheuvels van Huijbergen. Met een beetje geluk kun je Mathieu van der Poel hier zien trainen.

Crossen in het zand kan met deze fiets ook prima. Met het brede, gegroefde rubber kun je lekker van de gebaande paden af. Pas dan komt het potentieel van deze fiets echt tot zijn recht. Dat merk ik als ik bij Ossendrecht de Leemberg op trap, een klimmetje van hooguit een paar honderd meter. Het voelt als valsspelen, fluitend kom ik boven. Limburg, de Ardennen, dat is waar deze fiets tot zijn recht zou komen, niet echt op de charmante vlakke polders rond Ossendrecht. Nu voelt het toch een beetje alsof ik op pad ben met een begrensde Ferrari. Via de polders verlaat ik de Brabantse Wal en gaat het verder over de klei naar de Kreekraksluizen, de grens tussen Brabant en Zeeland.

Pompejus

Enorme binnenvaartschepen geladen met containers pendelen hier tussen Rotterdam en Antwerpen. De windmolens draaien makkelijk op de bries die ik nu tegen heb; zonder al te veel moeite peddel ik door. Bij het sluizencomplex raak ik aan de praat met een wat oudere toerfietser. ,,Is dat een elektrische fiets, waar zit de accu dan?” wil de Vlaming weten. In de schuine buis - hij kan het nauwelijks geloven. Hij ziet de meerwaarde wel, maar schrikt van de prijs, 8499 euro. ,,Daar heb je een auto voor.”

Via de Markiezaatskade rijden we Bergen op Zoom binnen. Een blik op de bovenbuis leert dat de accu nog altijd driekwart vol is. Ongelooflijk, tussentijds aan de lader is dus niet nodig, de acculader in de rugzak is ballast. Lang de grens met Tholen gaat het via het klimmetje bij de Kijk Uit richting Fort de Roovere. Hier doe ik Pompejus aan, de uitkijktoren met zicht over het Halsters Laag. Hadden de Staatse Troepen in 1588 tijdens de veldslag maar zo’n toren gehad. Dan hadden ze de Spanjaarden wel zien aankomen.

Met nog hooguit tien kilometer tot het eindpunt heb ik nog voldoende energie over voor de 129 traptreden die de toren telt. Mooi, zo’n dagtocht met een steuntje in de rug.

De fiets: De Specialized Turbo Creo SL is een van de lichtste sportieve e-bikes op de markt. Met krap 11 kilo aan de haak weegt deze gravelbike (adviesprijs 8499 euro) slechts een paar kilo meer dan de gemiddelde racefiets. De accu zit verwerkt in het frame en ook de motor zie je nauwelijks zitten. Met de actieradius zit het wel snor. Een dagtocht van zelfs honderd kilometer moet geen probleem zijn. Alleen, waar laat je je bagage? Misschien is de Specialized Vedo dan de betere optie. Die heeft spatborden, verlichting, een bagagerek en is goedkoper.

TIPS: • Let op: wie met de wind in de rug vertrekt, ziet de actieradius op het display nauwelijks afnemen. Dat verandert als je kilometers tegen de wind in moet trappen: dan loopt de actieradius rap terug. • Wie een route plant op route.nl, ziet precies waar er op de route oplaadpunten zijn. Bij een dagtocht van 80 kilometer is het bij de meeste e-bikes nodig om onderweg bij te laden. • Ook op fietsnetwerk.nl vind je een overzicht van fietslaadpunten. De route: Volledig scherm De fietsroute van Timo. © PZC Volledig scherm De Specialized Turbo Creo SL © Pix4Profs/Tonny Presser

