In armere, ongezondere wijken voel je in elk geval even geen stress als je rookt

OpinieDe Kankeratlas maakt grote verschillen in gezondheid zichtbaar tussen de arme en rijke wijken in Nederland. Een wijkgerichte aanpak waarvoor sommige politici pleiten, zal de gezondheidskloof niet dichten, stelt Wanda de Kanter. Alleen de rijksoverheid lukt dat.

De Kankeratlas die het Integraal Kankercentrum Nederland vorige week presenteerde, maakt nog eens pijnlijk inzichtelijk hoezeer de gezondheidskloof in Nederland samenhangt met armoede, beperkte opleiding en slechte leefomstandigheden. Longkanker – waarvan 80 procent wordt veroorzaakt door roken – komt veel meer voor onder bewoners van de armste wijken en gebieden: 72 procent boven het landelijk gemiddelde in Tilburg-Zuid, 50 procent in Amsterdam-Noord, 37 procent in Rotterdam-Noord, 36 procent in de Haagse Moerwijk. Het contrast met rijkere wijken is schrijnend.

Deze kennis is niet nieuw, we weten allang dat mensen met een lagere opleiding en minder inkomen korter leven en meer gezondheidsproblemen hebben. Bijna altijd is dat het gevolg van een stapeling van problemen (laag inkomen of werkloosheid, schulden, gebroken gezinnen, een tochtig huis) die aandacht voor de gezondheid in de weg zitten. Het is volstrekt onterecht en oneerlijk om dan van eigen verantwoordelijkheid te spreken. Een gezonde leefstijl is niet alleen vaak duurder, de verleiding van ongezonde producten is niet te weerstaan.

Niet vreemd dat je rookt

Kijk alleen naar tabak. Van de laagst opgeleide mannen tussen de 18 en 45 jaar rookt meer dan de helft. Als dat je voorbeeld is wanneer je opgroeit in een armere buurt is het niet gek dat je zelf ook begint. En we weten: twee op de drie kinderen die één sigaret heeft geprobeerd wordt een dagelijkse roker. De tabaksindustrie speelt daar gretig op in met verholen (want verboden) marketing waar juist deze groepen gevoelig voor zijn. In de armste wijken vind je ook, o wonder, meer verkooppunten van tabak dan in andere buurten. In Amsterdam-Noord is me verteld hoe tabaksverkopers ook sigaretten per stuk verkopen, wat tegen de wet is, maar ja, met de leeftijdsgrens nemen veel tabaksverkopers het ook al niet zo nauw.

Quote In de armste wijken vind je, o wonder, meer verkooppun­ten van tabak dan in andere buurten

Ben je eenmaal verslaafd en groeien de problemen je verder boven het hoofd, dan voelt elke sigaret als een tijdelijke verlichting van je stress. In werkelijkheid is die stress voor een groot deel het gevolg van je stijgende behoefte aan nicotine. Probeer onder die omstandigheden maar de motivatie te vinden om te stoppen.

Met alle gevolgen van dien, want roken zorgt ook voor zo’n 600.000 COPD-patiënten en is medeveroorzaker van vijftien vormen van kanker. 30 procent van de hart- en vaatziekten is eraan toe te schrijven en rokers lopen een groter risico om blind te worden.

Uit het moeras trekken

De roodgekleurde wijken in de Kankeratlas werken als een keiharde alarmbel. Maar politici en artsen die in reactie daarop stellen dat de oplossing in de wijken zelf moet worden gezocht, gaan voorbij aan hun eigen verantwoordelijkheid. Gemeenten, huisartsen en praktijkondersteuners, hulpverleners en welzijnswerkers doen wat ze kunnen, maar hebben de steun nodig van een landelijke overheid die de voorwaarden schept om mensen uit het moeras aan problemen te trekken.

Dat betekent investeren in onderwijs, afdwingen van volwaardige banen die bestaanszekerheid bieden, gezonde voeding goedkoper maken, veel meer en betere voorlichtingscampagnes opzetten en vanzelfsprekend een adequate vergoeding voor rookstophulp door ziektekostenverzekeraars. De vier keer 10 minuten die nu worden vergoed, voldoen in de meeste gevallen niet bij zo een ernstige verslaving.

Laat kinderen niet met roken beginnen

En hebben we het over tabak, zorg dan dat kinderen niet meer beginnen met roken. Het klinkt onbarmhartig om juist de armste mensen te treffen met fors hogere accijnzen op tabak, maar het is aangetoond dat een hoge prijs mensen de motivatie biedt om te stoppen met roken en bovenal tegengaat dat kinderen ermee beginnen. Als dan tegelijkertijd het aantal verkooppunten sterk wordt teruggebracht, komen zij ook niet gemakkelijk in de verleiding opnieuw te beginnen. Een vergunningstelsel voor tabaksspeciaalzaken biedt lokale overheden grip op het aantal en de locaties van tabakswinkels en voorkomt effectief dat kinderen makkelijk aan tabak komen. Dat is geen betutteling, maar een uitwerking van de zorgplicht die de overheid heeft. Het is de rijksoverheid die de gezondheidskloof moet dichten.

Wanda de Kanter is longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd en mede-initiatiefnemer van het burgerinitiatief nicotinee.nl dat een wet voorstelt voor een generatiegebonden verkoopverbod van nicotineproducten.