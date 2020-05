In De Kuip noemden ze Troost al eens ‘Sintersjaak’

LIVE | Meer attractie­par­ken openen deuren, vliegver­keer India opgestart

8:48 De Verenigde Staten gaan op slot voor reizigers uit Brazilië. Na de VS is Brazilië nu het land met de meeste coronabesmettingen ter wereld. In Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk daalt het aantal coronadoden behoorlijk, terwijl in Spanje juist sprake is van een lichte stijging. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het oude blog terug.