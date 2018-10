In mei moesten we nog gaan kijken hoe de Duitsers het doen

België staat morgen tegenover ons in Brussel. Dat kan onmogelijk een vriendschappelijke wedstrijd worden. Het is voor Oranje zo belangrijk om er na de 3-0 tegen Duitsland meteen weer te staan. De Belgen willen ongetwijfeld laten zien hoe de verhoudingen inmiddels liggen in Europa. Laten we nou voor­komen dat ze ons morgen toch weer uitlachen.



3-0 tegen Duitsland, het staat wel lekker op Teletekst. En als de spelers gewoon beseffen dat het in ­fases ook niet tegen heeft gezeten, dan kunnen we weer vooruit. Er waren Duitse journalisten die na afloop de aanpak van Oranje roemden. Een nieuwe bondscoach, frisse jonge spelers. Ze vonden dat wij hebben gedaan wat zij hebben nagelaten na het mislukte WK in Rusland: veranderen.



Dan moet ik altijd even in een stoel gaan zitten om niet van verbazing om te vallen. In mei presenteerde onze eigen NOS een documentaire. We moesten bij Duitsland gaan kijken, dan kwamen we er weer bovenop. Dat was de strekking. We zijn nog geen vijf maanden verder en Die Mannschaft wordt weggehoond in ­eigen land. Achter de winnaars aanrennen, daar zijn we erg goed in in dit land.