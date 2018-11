In zijn hart zal het Dumoulin pijn doen om de Giro te schrappen

Het is al bijna een traditie. Eind oktober: pepernoten in de winkel, volwassen mensen die met bloed uit hun oren schreeuwen dat het hulpje van de Sint vaker door de schoorsteen moet en een Nationale Discussie over wel of niet wintertijd. En eentje over de vraag of Tom Dumoulin volgend jaar de Tour de France of de Giro d’Italia moet rijden.



Iedereen heeft een mening. De toetsenbordtijgers op social media, de toetsenbordtijgers in de krant, de koffiejuf die vorig jaar voor de derde keer op rij de bedrijfstourtoto won, nulvoudig Tourwinnaar Lance A. en die ene man op het verjaardagsfeestje van de overbuurvrouw (die met prikkertjes en blokjes kaas ook nog even voor deed hoe Dumoulin de Giro van dit jaar had moeten winnen).



Vroeger hadden we zestien miljoen bondscoaches bij het Nederlands elftal, tegenwoordig een paar miljoen wielercoaches waarvan de helft over renners praat alsof het op afstand bestuurbare robots zijn die je kunt laten demarreren door op een knopje te drukken.



Er zijn ook jaren geweest dat er heel weinig te discussiëren viel over Nederlandse klassementsrenners. En al helemaal niet over hun winstkansen in de ene of de andere ronde. Bovendien, die Giro, dat was een ver-van-ons-bedshow. Een handvol Nederlanders aan de start, nog minder voor de buis. Tuurlijk, tuurlijk, er waren een paar wielerhipsters die ermee koketteerden dat ze alle sponsors op het shirt van Serramenti PVC Diquigiovanni – Androni ­Giocatolli konden opdreunen. Verder was de ­publieke interesse ver onder nul.