Inspectierapport hard over recherche: aanpak georganiseerde misdaad komt niet van de grond

Vuurwerk­vondst woonwijk veel groter dan gedacht: 2071 kilo

16:01 De enorme partij illegaal vuurwerk die zondag werd gevonden in een garagebox midden in een woonwijk in IJsselmuiden, blijkt groter dan gedacht. In eerste instantie had de politie het over een partij van 1000 kilo, inmiddels is duidelijk geworden dat het om 2071 kilo gaat. De politie spreekt van ‘zeer krachtige explosieven’.